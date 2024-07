Manuel Coucieiro, el "cura dos fulares", será el pregonero de la Xunqueira de Cee

Manuel Coucieiro Cachaldora, cura de la parroquia de Xunqueira de Vilagarcía de Arousa y también presidente de la Fundación Galega contra el narcotráfico, será el pregonero de las fiestas patronales de A Xunqueira de Cee. También conocido como “o cura dos fulares”, forma parte del libro “300 galegos con estilo”, al que se le reconoce el hecho de conectar con los más jóvenes.



La alcaldesa, Margot Lamela, destacó que la “importancia de sentimento de arraigo” le hizo nombrar a Coucieiro como pregonero, al que califica de “persoeiro significativo que brilla con luz propia”. La regidora incide en que “os fieis e non tan fieis que asisten aos actos litúrxicos son coñecedores dese sentimento de arraigo con Cee, iniciando o seu sacerdocio na parroquia da nosa Señora da Xunqueira, para volver ano tras ano, e así durante máis de 25 – incluídos os anos de pandemia- a oficiar as misas e presidir as procesións nos días grandes das festas da Xunqueira.



Lamela subraya que el pregonero está “vinculado especialmente a Cee, coñece o sentimento que nos une á Virxe da Xunqueira”. El pregón será el 13 de agosto, a las 21.00 horas, en la Alameda, y después actuará la banda de San Xóan de Páramos de Tui, que en 2023 dedicó una canción a Cee.