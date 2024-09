El Bloque exige a Sanidade que cubra con urgencia las plazas de pediatras vacantes en la comarca

El BNG ha instado a la Xunta a cubrir urgentemente las plazas vacantes de pediatría en Fisterra, Dumbría y Muxía, y a restablecer el servicio en Carnota. Oscar Insua, diputado del BNG, ha presentado varias iniciativas en las que denuncia que, pese a las promesas realizadas por el PP en campaña de cubrir estas vacantes a través de un procedimiento extraordinario a partir del 18 de marzo, la situación no ha cambiado. Insua recordó que el centro de salud de Fisterra lleva más de cinco años sin un especialista en pediatría, y que desde marzo, los niños son atendidos en Cee.



Los pediatras que prestaban servicio en Muxía y Dumbría ahora están en el centro médico de Cee, lo que ha dejado vacantes en estos municipios. Insua advirtió que la reorganización de la Gerencia del Área Sanitaria provocará “a saturación do servizo no centro de Cee, retrasando as revisións e as vacinacións”. En Carnota, el servicio también se ha visto afectado, y desde mayo los padres deben trasladarse a Muros.