El Bloque critica al PP por votar en contra de la ampliación de la AG-55

El BNG ha criticado duramente al Partido Popular tras el debate parlamentario de este jueves, en el que la formación conservadora volvió a votar en contra de finalizar las obras de la autovía AG-55, un proyecto que lleva años pendiente de completarse y que es esencial para la Costa da Morte.



La iniciativa presentada por el diputado del BNG, Óscar Insua, pedía que la Xunta se comprometiera a concluir la autovía, pero el PP rechazó la propuesta, lo que ha generado indignación en las filas nacionalistas.

Óscar Insua no ocultó su malestar tras el voto en contra del PP. “Isto é un vilipendio e unha afrenta á Costa da Morte”, declaró Insua durante su intervención. El diputado de la Costa da Morte advirtió que la comarca no aceptará la construcción de un corredor en lugar de una autovía, como ha propuesto el PP. “Van ter que ir dar a cara á miña comarca, e vannos ter aos veciños en fronte porque non imos pasar por un corredor”, aseguró visiblemente enfadado. Una de las críticas más duras de Insua fue dirigida a la diputada del PP de Camariñas, Paula Mouzo, quien no asistió a la comisión parlamentaria.



Insua señaló que Mouzo “non aparecera na comisión para dar a cara” y añadió que “igual lle caía a cara de vergoña por votar en contra e por anunciar agora que non queren construírnos unha autovía. Menudo papelón lle queda na comarca”, pronosticó el diputado nacionalista.



Uno de los puntos más polémicos del debate fue la propuesta del PP de construir un corredor de cinco kilómetros en lugar de finalizar la autovía. Insua criticó duramente esta opción, señalando que “os corredores non son autovías que teñen unhas medianas. Os corredores serven para ter máis accidentes”.

Para el BNG, la finalización de la AG-55 es esencial no solo para mejorar la seguridad en la carretera, sino también para el desarrollo económico y social de la Costa da Morte. Insua destacó la importancia de la autovía para el transporte y las comunicaciones en la comarca, argumentando que “é unha comarca que esmorece, que perde poboación e servizos, en gran parte polas políticas da Xunta”.