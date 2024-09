El Xiria Pop vuelve a Carballo del 19 al 21 de septiembre

El Xiria Pop regresa a Carballo del 19 al 21 de septiembre para celebrar su edición número 27. Nueve conciertos, una exposición fotográfica y dos presentaciones literarias forman parte de la programación del veterano festival, promovido por la asociación O Molete Psicopop y organizado por la Concejalía de Cultura.

El evento presenta “coma sempre, variedade, e, coma sempre, moita calidade”, apunta Xabier Graña, alma máter del festival.Por el Casino, que renueva un año más su colaboración con el Xiria Pop, pasará una buena representación gallega, estatal e internacional de grupos alternativos.



Por allí pasarán Pablo Leira (Ferrol), Lunamotos (Cedeira), The Bo Derek’s (Vigo), Carolina Otero & The Someone Elses (Valencia), Pablo Solo (Cantabria), Eh, Mertxe! (País Vasco), Holiday Ghosts (Brighton-Inglaterra), que tocarán por primera vez en Galicia, yThe Stems (Perth-Australia), que eligieron Carballo como una de sus paradas de la gira europea para celebrar 40 años de vida.



El abono para los concertos nocturnos es de 20 euros y puede pode adquirirse de forma anticipada. El resto de las actividades serán gratuitas. También habrá sesión vermú, que será el sábado 21 a las 13.30 horas, en el Logradouro, con Jacinto Martos, ex bajista de Pepsi & The Clits.