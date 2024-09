Vuelve la escuela de familias a Carballo

La escuela de familias por la educación en igualdad que el Concello de Carballo puso en marcha a comienzos de año empieza el curso para seguir trabajando con los padres, niños y adolescentes en la creación de una sociedad más igualitaria, más informada y consciente de los problemas a los que se enfrentan los hijos en las diferentes etapas de la vida.



La primera cita será el viernes 27 en las escuelas del jardín, a las 17.30 horas. La psicóloga Yaiza Antelo, coordinadora de la Unidad de Desarrollo Infantil y Apoyo Familiar (Udiaf) de Bergantiños, hablará sobre la adaptación a la escuela. La charla está abierta a todas las personas interesadas.



La iniciativa de las concejalías de la Normalización Lingüística e Igualdad va destinada principalmente a padres y madres, aunque puede acudir quien lo desee. El objetivo, tal como explica la concejala Ángeles Pacoret, es crear “un espazo cómodo no que as familias teñan a posibilidade de falar con xente profesional e obter información valiosa sobre as distintas problemáticas que poden aparecer hoxe no seo das familias”. La siguiente cita será en el mes de octubre y se abordará el papel de las familias para detectar casos de acoso escolar, la intervención y la prevención de estos casos.