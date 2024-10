La Universidade Sénior comienza con récord de participación

La segunda edición de la Universidade Sénior comenzó este lunes en Carballo, con gran éxito de participación. Si el año pasado fueron 68 el número de asistentes, este son 90, al sumarse dos más a última hora. Incluso había más personas interesadas que ya no pudieron hacerlo por estar fuera de plazo.



La concejala de Educación, Mar Eirís; la directora adjunta de la Universidade Sénior, Susana Iglesias; y el alcalde, Evencio Ferrero, coincidieron durante el acto inaugural en calificar de “éxito total” este programa dirigido a las personas mayores de 50 años. “Hai inquietudes, gañas de aprender e vindes todos moi motivados”, destacó Mar Eirís como una de las claves del éxito. “Que non se perdan as gañas de aprender”, añadió, al tiempo que pedía a los participantes que no dejasen de ser activos en sus vidas y con un aprendizaje autónomo para lograr retrasar la vejez.



Susana Iglesias también mostró el apoyo del nuevo gobierno de la Universidade a este tipo de programas formativos. “El programa de democratización del conocimiento es muy especial porque se saca la Universidad de sus límites físicos”, indicó la adjunta a la dirección. Además, recordó que Carballo fue el último en sumarse a este programa, al empezar el año pasado, pero ha despertado un enorme interés entre la población.

Sigue el programa



Evencio Ferrero también destacó el gran éxito de la iniciativa, ya que tras haber recogido las demandas de la sociedad han visto sus frutos. El regidor confía en que el curso sirva igualmente para el aprendizaje y para disfrutar de “momentos agradables” durante la asistencia. “A sociedade ten que ir progresando e crear tamén novos valores”, matizó.



Tras el acto inaugural comenzó la primera ponencia a cargo de la profesora María Andrade Suárez, con el título “Unha mirada sociolóxica ao consumo e ás prácticas culturais”, en la que abordó las diferentes acepciones de cultura en la actualidad, entre otras cosas. Este miércoles continúan las ponecias a cargo Elvira Lezcano, que hablará sobre la moda a través de la historia.