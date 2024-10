Senda Nova presenta siete nuevas rutas del Outono en Marcha

El próximo domingo 13 de octubre empezará la edición número 13 del Outono en Marcha de Senda Nova, que constará de siete nuevas andainas por diferentes lugares de la comarca para continuar dando a conocer el patrimonio natural y cultural. El programa fue presentado el pasado sábado con la participación de más de medio centenar de personas.



Las rutas discurrirán por lugares costeros y de interior. En esta edición se suma un nuevo recorrido entre los concellos de Val do Dubra y Razo, por las parroquia de Niveiro, que se llevará a cabo el 1 de diciembre.

La primera andaina será el domingo 13 de octubre, Senda das Capelas, con un recorrido de 9,8 kilómetros por el municipio larachés. El día 20 será el turno de Razo-Baldaio para protexer, con un total de 8,5 kilómetros; el día 27, Vía Alcaianus, por Coristanco y Carballo; el 10 de noviembre, Terras do Marqués, por Carballo; el 17, Pegadas do Wolframio, también por Carballo; y el 24, Ruta das Férvedas, en el concello carballés.