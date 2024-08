La recogida de basura avanza en las calles carballesas a la espera de lo que ocurra en septiembre

La recogida de la basura avanza en las calles de Carballo tras finalizar el pasado miércoles la segunda tanda de la huelga convocada por los trabajadores para exigir mejoras salariales en sus contratos. Este nuevo paro duró once días en los que empresa y trabajadores no llegaron a un acuerdo, por lo que las miradas están puestas ahora en el mes de septiembre, ya que a partir del día 8 la huelga será indefinida si antes no se llega a un pacto.

Labores de recogida el pasado domingo en O Choris (2)



Mientras, las labores de limpieza avanzan, si bien todavía hay zonas en las que siguen acumulados los residuos. En la noche del domingo se retiró la basura acumulada en O Chorís, uno de los barrios más afectados, entre otros puntos. La concesionaria, Urbaser, reforzó el servicio durante las noches del pasado fin de semana con la llegada de trabajadores de fuera, lo que ha permitido agilizar las labores con respecto al anterior paro.