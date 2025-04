El PSOE exige a la Xunta una hoja de ruta para eliminar el peaje de la AG-55

El gupo scialista en el Parlamento de Galicia ha exigido a la Xunta que establezca una hoja de ruta clara para eliminar las peajes de las autovías de titularidad autonómica, entre ellas la AG-55 que conecta A Coruña con Carballo. Así lo expresó este martes el portavoz socialista de infraestructuras, Carlos López Font, durante su intervención en el pleno de la Cámara, en la que criticó la falta de compromiso del Gobierno gallego con una medida que considera clave para la economía de la Costa da Morte.



“Que saiban os habitantes da Costa da Morte e do Val Miñor que a Xunta lles nega para as súas autoestradas as bonificacións do 75 % que hai na AP-9”, reprochó López Font, haciendo referencia a las rebajas implantadas por el Gobierno central en las autopistas estatales.



En contraste, López Font denunció que la Xunta apenas ha aplicado reducciones similares en la AG-55, una vía con gran volumen de tráfico que conecta dos importantes polos económicos y poblacionales de la provincia de A Coruña. La autovía, que es utilizada diariamente por miles de trabajadores y empresas del área metropolitana y la Costa da Morte, “segue a estar penalizada mentres a Xunta mira para outro lado”, afirmó.



López Font insistió en que tanto la AG-55 como la AG-57 dan servicio a comarcas con alto nivel de actividad económica y movilidad laboral. Por ello, considera urgente que la Xunta actúe para reducir los costes de movilidad en estas zonas.