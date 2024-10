El PSOE exige más recursos para atender las necesidades educativas de la Costa da Morte

El grupo parlamentario del PSOE presentará este miércoles en el Parlamento de Galicia una pregunta dirigida al conselleiro de Educación para exigir la contratación de más profesorado especializado en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en los centros educativos de la Costa da Morte. La parlamentaria Patricia Iglesias será la encargada de plantear esta cuestión en el pleno, con el fin de dar visibilidad a lo que consideran una carencia grave de recursos para atender a alumnos con necesidades educativas especiales.



Los socialistas denuncian que “os recortes en Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica están a afectar de maneira moi intensa á Costa da Morte”, destacando que esta situación compromete la calidad de la educación y la igualdad de oportunidades para los alumnos de la comarca. Según las cifras proporcionadas por el grupo, varios centros educativos en municipios como Muxía, Laxe, Fisterra y Cee están sufriendo la reducción o ausencia total de estos especialistas.



Señalan además que la normativa actual establece ratios que no se están cumpliendo y se hacen eco de las reivindicaciones de las familias de Cee, Laxe, Sardiñeiro, O Pindo y Muxía que han expresado su preocupación y pedido medidas urgentes para asegurar una educación inclusiva, justa y de calidad.



El grupo detalla algunos de los casos más preocupantes: “Os 3 centros educativos do concello de Muxía teñen profesores de A.L. e P.T. compartido. A redución de horas chega a ser de 18 semanais a prestar servizo nun só dos colexios 12 horas.” Asimismo, denuncian que en Laxe no cuentan con maestro de Audición y Lenguaje, y en el caso del colegio de Sardiñeiro, el puesto de Pedagogía Terapéutica no se cubrió, obligando a mezclar estudiantes de diferentes niveles en una misma aula.