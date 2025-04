La primera fase de la variante de Carballo supera la tramitación ambiental

Casi tres años después de iniciarse la tramitación ambiental, el proyecto de la primera fase de la variante de Carballo ha obtenido la autorización de la Consellería de Medio Ambiente.



Este lunes, el departamento autonómico publicaba en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución favorable de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade, en la que, después de los informes proporcionados por siete departamentos autonómicos y por el Concello de Carballo se concluye que “non son previsibles efectos adversos significativos sobre o medio ambiente e, polo tanto, non se considera necesario someter o proxecto a avaliación de impacto ambiental ordinaria”, siempre que se cumplan las medidas recogidas en los informes y el programa de vigilancia ambiental.



La resolución supone un avance mayúsculo en la tramitación del proyecto que es vital para conectar el polígono de Carballo con el sur de Galicia y para descongestionar de tráfico pesado el casco urbano. La Xunta ya tiene preparado el proyecto de trazado con el anexo de expropiaciones, al que ya le puede dar el visto bueno provisional e iniciar así el procedimiento de información pública del mismo para expropiar los terrenos afectados, que son 182 en las parroquias de Bértoa, Artes y Verdillo.

Patrimonio cultural

La resolución llega una vez que la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural realizara a finales de marzo de este año las últimas aclaraciones sobre las medidas a tomar para minimizar el impacto del trazado en el Castro de Queixeiro, en Bértoa. Tal y como se informó en varias ocasiones en estas mismas páginas, fue la afectación de este castro lo que retrasó por casi tres años la resolución y así figura en el informe de Medio Ambiente.



Hasta tres informes emitió Patrimonio desde junio de 2022 sobre la variante, llegando incluso a poner en jaque el diseño actual del trazado alegando que “de manterse a solución construtiva prevista no documento ambiental, é probable que se vexan afectadas estruturas ou restos arqueolóxicos que non son visibles a día de hoxe. O Castro de Queixeiro é un elemento catalogado, polo que calquera intervención que se pretenda realizar no seu contorno de protección ou na zona de amortecemento terá que ser autorizada pola consellería competente en materia de patrimonio cultural”.

Tras defender que técnicamente no era viable una alternativa que alejara la variante del castro debido a toda una serie de condicionantes como las viviendas existentes, el curso del rego de Bértoa, la reserva de suelo para la infraestructura prevista en el PXOM de Carballo y la necesidad de dar continuidad a los tramos ya ejecutados y de conectar la carretera comarcal con el polígono de Bértoa, la AXI propuso al departamento autonómico la realización de sondeos arqueológicos de evaluación y una excavación arqueológica en el área de ser necesario.



Esta medida se llevará a cabo una vez que se adquieran los terrenos y como fase previa al inicio de las obras. De hecho, en esta fase previa, la AXI deberá remitir a Patrimonio el proyecto de intervención arqueológica específico para recibir el visto bueno. Con respecto a la afectación en el Anllóns y el rego de Bértoa, la Dirección Xeral de Patrimonio Natural y Augas de Galicia, creen que la será mínima, siempre que se cumplan las medidas previstas en el propio proyecto y en el riguroso programa de vigilancia y seguimiento ambiental que deberá adoptarse antes de llevar a cabo la obra.

Modificaciones al proyecto

En el proyecto inicial se llevarán a cabo algunas modificaciones para incorporar cuestiones solicitadas por el Concello de Carballo. Según los técnicos municipales, en uno de los pasos inferiores del trazado se corta la calle Cemintero que da acceso desde la DP-1905 hasta del cementerio municipal, al núcleo de A Brea y a la carretera de Santiago (DP-1914). Asimismo, desde el Concello indican que la nueva glorieta prevista en la DP-1905 impide el giro de los vehículos, en especial a los de transporte escolar, al núcleo urbano, obligando a los conductores a continuar hacia A Silva y Ordes.



También señalan que se interrumpen dos viarios municipales de servicio a las parcelas rústicas y piden que se solucione la continuidad peatonal en el encuentro de la variante con la AC-552. Para dar respuesta a estas demandas municipales, la AXI prolongará la vía de servicio hasta el paso inferior para evitar el giro de los vehículos en la zona de la pista polideportiva.



Por otro lado, se conectará al este directamente con la glorieta de la DP-1905, permitiendo hacer un giro a la izquierda o cambio de sentido sin que sea obligatorio continuar en dirección a A Silva, generando un nuevo acceso a la glorieta en condiciones óptimas para la seguridad.



La primera fase de la circunvalación de Carballo que conectará el polígono de Bértoa con las carreteras de Santiago y Ordes incluirá en su trazado un viaducto de 340 metros de longitud sobre el río Anllóns, en la zona de O Silvoso (Bértoa).



Además del viaducto, el proyecto también contempla la construcción de otras estructuras: dos pasos superiores y uno inferior sobre la variante y un muro de contención de escollera para el rego do Añón.