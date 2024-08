Playas, Camiño y faros son los recursos más valorados por los turistas en la Costa da Morte

De los cientos de recursos turísticos que tiene la Costa da Morte, las playas, los faros y los caminos, tanto el de Fisterra-Muxía, como el de los Faros, son los mejores valorados por los miles de turistas que año tras año visitan la comarca. Es un dato que no se aprecia en ninguna encuesta, informe o balance, sino en las propias recomendaciones, opiniones y valoraciones que hacen los usuarios a través de internet.



En portales como TripAvisor, uno de las páginas de referencia para responder a la pregunta “¿cosas para hacer en...”, entre los primeros cien lugares recomendados para visitar en la provincia de A Coruña, al menos una veintena son de la Costa da Morte. Entre todos los municipios de la comarca, Fisterra es, si duda, el más recomendado por los visitantes, empezando por el faro, que es de los lugares turísticos insignia de Galicia solo superado por los emblemáticos de Santiago (Catedral, Praza do Obradoiro, Camiño Xacobeo) y A Coruña (la Torre de Hércules y el Monte de San Pedro, además del Museo de Estrella Galicia).

El faro del fin del mundo y su cabo recibe cada año a miles de viajeros que no escatiman en elogios en internet. Lo que sin duda más gusta a los turistas del faro fisterrán son las “vistas espectaculares” y lo califican como un “lugar de ensueño”.



Después del faro, lo que más gusta a los viajeros de Fisterra es la playa de Langosteira. valorando en especial las aguas cristalinas y, sobre todo, la tranquilidad. Los arenales de Mar de Fora (por los atardeceres y las vistas) y el de Rostro por su “paisaje espectacular y naturaleza salvaje”, son otros de los mejor valorados por los turistas en el municipio.



Asimismo, el Camiño-Fisterra Muxía goza de gran popularidad, de allí que cada vez sea más transitado, además del Castillo de San Carlos. Más allá de Fisterra, aunque no lejos, la Fervenza do Ézaro de Dumbría cierra el top tres de las riquezas naturales, patrimoniales y paisajísticas más recomendadas por los visitantes. Quienes la conocen coinciden en que es uno de los lugares que cualquiera que esté de vacaciones por la comarca no puede perderse.



El Camiño dos Faros es el que mejor representa todo el atractivo de la Costa da Morte para los viajeros: faros, paisajes, naturaleza y tranquilidad. Por eso, desde que empieza la primavera y hasta finales del otoño, cientos de personas se dan cita en Malpica para comenzar los 200 kilómetros de las ocho etapas hasta Fisterra. De la ruta, además de los “paisajes increíbles” destacan, sobre todo, la posibilidad de desconectar. “¡Es un auténtico espectáculo! Las vistas son impresionantes y aunque hay algún tramo algo duro, la paz y felicidad que transmite el camino merecen total y absolutamente la pena, volveremos para hacerlo entero con total seguridad...100% recomendable”, asegura Héctor, un zaragozano que pasó en julio sus vacaciones en Malpica y se animó a hacer la primera etapa.



Las playas de Razo, Caión y Laxe, el Mirador do Ézaro, el Santuario da Barca, los faros de Touriñán, Punta Nariga y Cabo Vilán o el refugio de Verdes, en Coristanco, son los otros enclaves de la Costa da Morte que más gustan a los turistas. La popularidad de estos lugares también se empieza a notar en su precio, tal y como lo demuestra la oferta de tours privados por la zona a casi 800 euros para tres personas.