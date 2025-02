El nuevo auditorio de Carballo supondrá una inversión de más de 6,2 millones de euros

Ejecutar el nuevo auditorio de Carballo, con capacidad para cerca de 700 personas y con varios espacios funcionales, supondría una inversión superior a los 6,2 millones de euros. El alcalde, Evencio Ferrero, avanzó este viernes los detalles de lo que sería la actuación en vista de que este proyecto y los otros cuatro para los que el Concello espera conseguir fondos europeos irán el lunes a pleno para su aprobación, paso necesario para poder concurrir a la convocatoria de los fondos Feder.



El nuevo auditorio, que se ubicaría en la zona de A Braña (en el entorno de la escuela infantil), es el proyecto más ambicioso que el Concello presentará a la convocatoria. La idea, explicó el regidor, es que sea no solo un auditorio que se utilice para actuaciones específicas, sino que sea un edificio dinámico “que teña vida de maneira permanente”.



Ferrero aclaró que se trata de una estimación económica, ya que los proyectos no están redactados en su totalidad, por lo que su coste real podría variar. El propuesta carballesa para conseguir de nuevo fondos europeos incluye también el proyecto del edificio social (con la construcción, además, de una plaza y la reurbanización de la calle Darwin), cuya ejecución se estima que costaría 3,4 millones de euros. Asimismo, completar la humanización del centro, que incluye la reurbanización de la Praza do Concello y de las calles Cervantes, Gran Vía, Túnel y Cesteiro (entre otras actuaciones), supondría una inversión de poco más de tres millones de euros, y otro millón sería para la rehabilitación energética de la Casa do Concello.



La actuación de menor importe (poco más de medio millón de euros) sería la creación renaturalización del entorno de Rego da Balsa. La propuesta proyecta la creación de una zona verde, la renaturalización del espacio de aparcamiento del Centro Comercial Bergantiños y la conexión de este nuevo espacio con Rego da Balsa.



En total, los proyectos presentados suman 15 millones de euros. De conseguirse la financiación, el 60% se pagaría con los fondos europeos (9 millones de euros) y el otro 40% (6 millones de euros), los asumirían las arcas locales. Las actuaciones estarían sujeras a un estricto calendario de ejecución, con el 20% ejecutado en marzo de 2027 y todas las obras completadas a finales de 2029.



Por ello, resaltó Ferrero, se presentarán a la convocatoria proyectos para espacios en los que el Concello podrá actuar de inmediato en caso de conseguir los fondos y que no necesitan informes sectoriales, lo que demoraría los plazos.



Tanto Ferrero como el edil de Fondos Europeos, Iván Andrade, se muestran optimistas sobre la concesión de la financiación porque se trata de “un proxecto ambicioso” y que transformará la realidad urbana del municipio.