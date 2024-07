Nueva manifestación de los vecinos de Xoane y Cances por la AC-414

Los vecinos de Xoane da Estrada (Goiáns) y Cances, en Carballo, volvieron a manifestarse en la tarde de este viernes para exigir a la Xunta una respuesta a sus demandas en las obras de mejora previstas en la AC-414. Esta ha sido la cuarta movilización, tras paralizar los propios vecinos las obras el pasado 20 de mayo.

Esta vez se manifestaron desde Xoane hasta la zona de las glorietas con pancartas con los lemas “Estrada en condicións e con senda para peóns” o “unidos por un interés común”. Los vecinos piden una reforma integral de la carretera, que incluya el fresado de toda la vía no inferior a cinco centímetros, el asfaltado de toda la plataforma y los aparcamientos y la construcción de sendas peatonales o aceras que refuercen la seguridad. Aseguran que hasta que la Xunta no responda a sus demandas, no permitirán que se inicien las obras.



Por otro lado, el pasado jueves mantuvieron una reunión con la portavoz del BNG, Ana Pontón, quien escuchó sus demandas y les trasladó el apoyo de los nacionalistas. De hecho, Pontón anunció el jueves en Carballo que llevaría a cabo una ofensiva en el Parlamento de Galicia en defensa de varios proyectos para la capital de Bergantiños, entre los que se incluye la reforma integral de la AC-414.