Música y fuegos de artificio para despedir el San Xoán

Música y fuegos artificiales para despedir las fiestas del San Xoán de Carballo esta noche, aunque la clausura oficial será el domingo con la tradicional Festa do Bosque. El concierto del grupo muradano The Rapants dará comienzo a las 23.00 horas en la Praza do Concello, y a las 00.30 está prevista la sesión de fuegos artificiales desde la Agra da Lagoa. Al finalizar la fiesta volverá a la plaza con el concierto de los dj Galician Army.



La música también seguirá siendo protagonista el sábado con la XXVI Mostra de Habaneras en el Pazo da Cultura, mientras en la plaza se podrá escuchar la Banda Municipal del CMUS Profesional de Carballo, dentro de los actos del 40 aniversario de la agrupación.



El punto final a las fiestas del San Xoán lo pondrá la Festa do Bosque el domingo, con actividades durante todo el día en el Bosque do Añón. La sesión vermú correrá a cargo de O tren da unha, después habrá el concurso de sobremesas, juegos populares y el campeonato mundial de bajada de barcos de papel en aguas dulces, que dará comienzo a las 18.30 horas.



La inscripción para los participantes será entre las 16.00 y las 17.30 horas en el mismo lugar. En las bases del concurso se recuerda que todos los barcos deben estar hechos solo con papel o cartulina y también de forma totalmente artesanal. Para finalizar la fiesta habrá música con dj David.