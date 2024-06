La ejecución de importantes obras en el casco urbano protagonizará el verano en Carballo

Además de la playa y el calor, el verano carballés estará protagonizado este año por la ejecución de importantes obras en el casco urbano. La de mayor relevancia por su presupuesto (dos millones de euros) y lo que supondrá para la movilidad urbana será la remodelación del puente de A Casilla, en la calle Fomento, que empezará una vez que acaben las fiestas de San Xoán, a principios de julio.



La obra que realizará Copasa está pendiente de su puesta en marcha desde el mes de abril. Debido a los retrasos y a la previsión de la adjudicataria de empezar a principios de mayo, el Concello solicitó que iniciaran después del San Xoán para no entorpecer la movilidad. Si bien la obra no comenzará hasta dentro de unas semanas, ya la empresa está preparando este ámbito para la actuación, instalando los carteles informativos de la Xunta y señalizando en las aceras dónde están los servicios urbanos, para no afectarlos.



Otra de las obras importantes que tendrán lugar este verano en Carballo es la ampliación del campo de fútbol de As Eiroas. El contrato de la obra, de la que se encargará la carballesa Vázquez y Reino por 753.446 euros, fue formalizado a finales de mayo, por lo que los trabajos que durarán seis meses están por empezar.



El nuevo campo destinado a las categorías infantiles se construirá en la parcela arbolada de 4.096 metros cuadrados ubicada al sur del actual complejo deportivo de As Eiroas y aprovechará las infraestructuras existentes en el m ismo. En el polígono de Carballo también comenzará en breve la ejecución del nuevo vial municipal que unirá el parque empresarial con el casco urbano y permitirá desviar parte del tráfico pesado del barrio de O Chorís mientras llega la circunvalación. El contrato de la actuación, de la que también se encargará Vázquez y Reino fue formalizado a principios de mes.