La corporación de Carballo se concentra en memoria de la víctima de violencia de género de Ribeira

La corporación municipal de Carballo se concentró en la mañana de ayer frente al ayuntamiento en recuerdo de la víctima mortal de violencia de género de Ribeira y para condenar y rechazar los hechos.



La concejala de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade, Carmen Ures, leyó un manifiesto en el que apelaba a la educación y sensibilización de la sociedad y resaltaba que “este non é un feito illado. Aínda que o feminicidio é a demostración máis extrema da violencia contra as mulleres, non é a única. Vivimos nunha sociedade tremendamente desigual, cuxe estrutura social fomenta todo tipo de violencias e discriminación contra as mulleres.

La concejala apeló a “non normalizar” estos casos.