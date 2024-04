Concello y Augas se reunirán para tratar de dar una solución a los comerciantes de A Milagrosa

El Concello de Carballo ha solicitado una reunión de la comisión de seguimiento de las obras del plan de riesgo de inundación del río Anllóns, en la que también participa Augas de Galicia. El objetivo es tratar de buscar una solución a las demandas de los comerciantes del barrio de A Milagrosa para facilitar la movilidad peatonal mientras duren las obras en el puente y evitar de alguna forma las “graves perdas e nalgún caso a desaparición de punto de venta comercial” en la zona por causa del cierre total del puente.



El alcalde Evencio Ferrero aseguró que espera que esta reunión se realice lo antes posible. “Se nos podemos reunir antes de dúas semanas, mellor que mellor”, señaló. El regidor indicó que apoya las reivindicaciones de los comerciantes para que se dé una mejor solución a la movilidad peatonal que tener que rodear toda la zona de San Martiño para poder ir de la calle Sol hasta A Milagrosa andando.

Autorización autonómica

Sin embargo, recuerda Ferrero que la responsable de las obras es Augas de Galicia, así como también es el ente autonómico el responsable de autorizar cualquier actuación que se realice en el cauce del río, como instalar un puente prefabricado provisional, tal y como plantean los comerciantes. Por eso, continúa Ferrero, si bien el Concello de Carballo es el responsable de la ordenación del tráfico –”que está a funcionar bastante ben”–, cualquier actuación que suponga intervenir en el cauce del río, debe ser autorizada por Augas.



“Nós para substituír a ponte do Pazo da Cultura, que era só cambiar unha estrutura por outra tivemos que esperar un ano para que Augas de Galicia o autorizase, porque non é unha competencia municipal”, recuerda el regidor. El Ayuntamiento, en este sentido, tiene las manos atadas, porque la ordenación de la movilidad peatonal en la zona, que es la que reclaman los comerciantes, no tiene otra alternativa que la que ahora está establecida a través de San Martiño o la calle Costureiras. La opción planteada, la instalación de un puente o una plataforma sobre el río a la altura del estacionamiento del supermercado Gadis, depende de Augas de Galicia.



“Se pode darse esa solución –la instalación de un puente provisional– apoiámola, así como calquera alternativa relativamente razoable que poida satisfacer tamén aos comerciantes da Milagrosa”, explicó el primer edil.