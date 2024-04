Casi trescientas empresas y vecinos de A Milagrosa piden un puente temporal

Los afectados por el cierre total del puente de A Milagrosa debido a las obras que está ejecutando Augas de Galicia presentaron este miércoles en el registro municipal el escrito dirigido al Concello de Carballo y al ente autonómico solicitando una alternativa a la movilidad peatonal mientras duren los trabajos. Un total de 47 empresas y 225 clientes y vecinos de este importante barrio carballés y de la calle Sol apoyan la reivindicación de instalar un puente o una pasarela prefabricada temporal en la zona del aparcamiento del Gadis, que facilite la movilidad entre ambos márgenes del río sin tener que rodear todo el parque de San Martiño.



Uno de los representantes de los afectados, Miguel Anxo Fernán-Vello, responsable de Espiral Maior Foro, explicaba tras entregar las firmas junto con Joaquín Arán que la solicitud que hacen es completamente lógica y razonable. Recuerda que hace 30 años, cuando se amplió y modernizó el puente, la empresa adjudicataria instaló una pasarela de madera sobre el río para permitir el paso de los peatones.



Por este motivo, considera sorprendente que “a estas alturas no se tenga una previsión y se pueda dar una alternativa que permita a los vecinos caminar entre las dos zonas que une el puente” que no suponga dar el rodeo actual. Fernán recuerda que se trata de una zona de mucho paso de viandantes, sobre todo personas mayores y familias con niños, que generalmente realizan su vida económica dentro del barrio. De allí que el cierre total del puente que conecta ambas zonas de Carballo esté perjudicando gravemente a los negocios de la zona. “Hay negocios que en el primer mes de obras redujeron su facturación un 50%”, asegura Fernán-Vello y continúa: “Hay puestos de trabajo que están en peligro. La calle Sol está ahora misma muerta, por ella solo pasan los residente. Es preocupante”.



La grave situación afecta en general al diverso tejido empresarial de A Milagrosa y también a la feria de Carballo, no solo la que hay los domingos en el barrio, sino también a la semanal. “Si esto no se soluciona y en vista de que tenemos siete meses de obras por delante, no sabemos cómo puede acabar esto”, afirma, de allí que tanto empresas como clientes y vecinos hayan decidido unirse para pedir una solución urgente.



Todas estas reivindicaciones se las trasladaron al alcalde, Evencio Ferrero, que recibió a ambos representantes en la Alcaldía. Tal y como el regidor expuso esta misma semana a este medio al ser consultado sobre el asunto, trasladó a los comerciantes su apoyo a cualquier alternativa que dé una solución a la situación, pero les reiteró que respecto a la movilidad peatonal, es Augas de Galicia la que tiene la competencias de adoptar medidas o autorizar al Concello a que pueda actuar en el cauce del río instalando una pasarela.



Ferrero se comprometió a hacer llegar las reivindicaciones la Xunta en la próxima reunión que mantendrá la comisión de seguimiento de las obras que solicitó el Concello. Es una reunión que deberá esperar al menos una semana mientras se nombra al nuevo responsable de Augas de Galicia. Por el momento los afectados esperarán a que se produzca una repuesta y se les dé una alternativa que, afirman, es lógica. En base a cómo se desarrollen los acontecimientos, valorarán qué otras acciones deberán tomar.

Cortes de agua

Mientras se busca una solución a la movilidad peatonal en A Milagrosa, continúan las obras en el puente. Por causa de los trabajos, hoy y mañana se producirán cortes en el suministro de agua de la zona. Según informó el Concello, este jueves habrá cortes de 09 a 13 horas que afectarán a los números 57, 59, 61, 63, 65 de la calle Sol y a los números 1 y 3 de la avenida de A Milagrosa. También pueden producirse bajadas de presión puntuales en ámbitos que están entre A Milagrosa, A Ponte Rosende y A Revolta, incluida la fábrica de Calvo.



Mañana viernes el corte será de una a cinco de la madrugada. La interrupción del suministro será total en los números 72, 74, 76 de la calle Sol y en el 2, 4, 6, 8 ,10 y 12 de A Milagrosa. Las bajadas de presión podrían afectar al resto del barrio, San Martiño, la avenida de Fisterra y las calles Fomento y Compostela.