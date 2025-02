Carballo rinde tributo a Alfredo Brañas y destaca la vigencia actual de sus ideas

El Concello de Carballo, con el apoyo de la Asociación Cultural Lumieira y el IES Alfredo Brañas, organizó ayer un acto en conmemoración por los 125 años que se cumplen del fallecimiento del reconocido escritor. Debido a la fuerte lluvia, el homenaje programado junto a la escultura que César Lombera en la calle Coruña, tuvo que ser sustituida por una pequeña comparecencia en el interior de la taberna ‘O Mexillón’, en lo que fue la casa natal de Brañas.



Una alumna de Bachillerato, en representación del resto de estudiantes, acompañó a Xan Fraga, historiador y profesor, y a los representantes del Concello, el alcalde Evencio Ferrero, y de la Agrupación Cultural Lumieira, Ánxeles Ares, a realizar una significativa ofrenda floral de claveles rojos, que fueron regados por la intensa lluvia que en ese momento bañaba el casco urbano.



Seguidamente, el público asistente accedió al local que sustituye ahora la planta baja de la casa donde nació Brañas, para recibir un íntegro y elogiador repaso a la historia de vida del escritor hasta llegar a la repercusión tan inmensa que tuvieron los pensamientos y actos de este ilustre revolucionario, de la mano de Xan Fraga.



Durante la intervención del historiador, varios alumnos y alumnas del IES repartieron trípticos con información muy completa sobre el autor y que él mismo había diseñado.

Fraga presentó el acto ubicando temporalmente al escritor: “Estamos na casa natal de Alfredo Brañas, que naceu aquí un tal 11 de xaneiro de 1859, e morreu tal día como hoxe, un 21 de febreiro de 1900. Polo tanto, estamos conmemorando o 125º aniversario dun dos carballeses máis ilustres da súa xa longa historia”.

El también profesor, definió a Brañas como “un carballés ilustre, un dos personaxes máis importantes que deu o galeguismo, un movemento cultural, lingüístico e político do século XIX”, y se dirigió a su obra, ‘El Regionalismo’, como a “ese libro extraordinario de 1889” que se publicó en Barcelona.



Xan Fraga, durante su intervención, explicó también cómo Brañas “foi moitas veces a Barcelona invitado por asociacións culturais e polas universidades de Barcelona, porque consideraban que era un libro extraordinario”. Fraga piensa que, incluso a día de hoy, “desde o punto de vista das competencias administrativas, políticas, culturais ou económicas, segue sendo unha referencia”.



Por otro lado, el historiador alabó la carrera profesional que alcanzó Brañas, pues “apenas tivo 41 anos de vida, pero chegou a ser secretario da universidade, e aprobou dúas cátedras, de Dereito natural en Oviedo, e de Facenda pública en Santiago de Compostela. Incluso ao mesmo tempo foi un escritor importante en lingua galega, e que ganou diversos premios”.



Xan Fraga también hizo alusión al poema de Brañas ‘A víspera de San Xoán’, ya que está muy relacionado con Carballo. Él lo identifica como “un poemario realmente excelente dun poeta que non soamente destacou no campo literario”, y recordó que, cuando a Brañas se le hizo un gran homenaje en la universidad en Santiago de Compostela, “Brañas tivo un recordo moi especial para o pobo de Carballo”.

Para finalizar su intervención, Fraga no quiso dejar de referirse a Brañas como una figura muy poliédrica, “un polígrafo, un auténtico mestre do galeguismo con apenas 41 anos da súa existencia nestas terras”.



A continuación, varias alumnas del IES leyeron fragmentos de poemas referenciales del autor. Y por último, Evencio Ferrero se encargó de cerrar el acto, lamentando que la lluvia no hubiera permitido llevarlo a cabo junto a la escultura hecha en 2005 de Brañas, por César Lombera, a quien quiso recordar con cariño dado su reciente fallecimiento.



Uno de los bocetos que hizo Lombera antes de realizar la estatua de Brañas, cuelga de una de las paredes de la taberna ‘O Mexillón’. Y la fotografía del escritor en la que se inspiró Lombera para realizar el boceto también se encuentra allí.



Ferrero quiso resaltar la figura de Brañas porque “en aquel momento, as teorías do nacionalismo, e do galeguismo, aínda estaban por desenvolver e foi él un dos promotores precisamente de todo ese corpo teórico que hoxe é o galeguismo e o nacionalismo neste país”.



El alcalde no quiso dejar pasar la ocasión de mencionar la postura de Brañas sobre la financiación gallega, y dijo que “agora que tanto se fala de financiación, se seguesen os exemplos de Alfredo Brañas, Galicia sin dubida tería moita máis capacidade económica para desenvolver un proxecto no que seríamos donos dos nosos cartos, que é algo fundamental para o desenvolvemento do país”.



El regidor carballés finalizó dirigiéndose a los jóvenes, señalando que “a palabra Brañas en Carballo tén un significado especial. Alfredos hai máis, pero Brañas, temos o que naceu aquí nesta casa, o que lle da nome a rúas de Carballo, ao instituto... Unha persoa tremendamente admirada por moitos. Nunca esquezamos que nos aportou tanto para ser hoxe como somos, y que nos representa de maneira tan especial, como galegos e galegas que somos”.