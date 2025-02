Carballo podría superar este año, por primera vez en su historia, los 32.000 habitantes

Este año Carballo podría superar, por primera vez en su historia, los 32.000 habitantes. Al menos así lo estima el Concello según los datos disponibles en el padrón municipal, aunque para saber los datos oficiales hay que esperar al último trimestre del año cuando el INE publique los datos de población a fecha 1 de enero de 2025. Fuentes municipales señalan que 2024 el municipio ya batió récord de población, con más 31.595 vecinos, 2.646 personas más que en 2003.



Desde el Concello también destacan que “ao longo de todo este tempo tamén foi variando de xeito significativo o reparto territorial da poboación. No ano 1998, por primeira vez, os habitantes na zona urbana superaron aos da zona rural, cun 50,52%. Esa porcentaxe foi aumentando ano a ano, de xeito que no 2003 xa acadaba o 54,7%. No 2024, a poboación urbana xa representa o 65,5% do total do concello: 20.711 habitantes na parroquia de Carballo e 10.884 entre as outras 17 parroquias”. En el rural, las parroquias más pobladas son Bértoa, Sofán, Rus, Verdillo y Razo, aunque todas ellas han perdido población en las últimas dos décadas, con la excepción de Bértoa, la más cercana a la zona urbana.



El aumento de la población, destacan también fuentes municipales, se debe a que cada vez son más los vecinos de otros municipios o de otros países que deciden vivir en Carballo. En 2024 fueron 1.651 foráneos los que se empadronaron en Carballo, una cifra provisional que experimentará variaciones dada la gran movilidad de la población extranjera. Venezuela, Colombia y Senegal son los principales países de origen de estos nuevos carballeses.