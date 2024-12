Carballo gestionará el próximo año un presupuesto de 33,9 millones de euros

El Concello de Carballo tendrá el próximo año, nuevamente, el presupuesto más elevado de su historia, que asciende a 33,9 millones de euros, un siete por ciento más que el de este año. Son unas previsiones económicas que, según explicaron el alcalde, Evencio Ferrero, y la concejala de Facenda, Belén Lendoiro, están condicionadas por una situación coyuntural como lo es la revisión de los precios del servicio de alumbrado público, que supondrá para las arcas municipales un desembolso de casi 2,5 millones de euros, es decir, 1,6 millones más que en el presente ejercicio. Este incremento en el gasto del alumbrado, así como la subida de los precios de los contratos de los servicios que tiene el ayuntamiento derivados de la inflación de los dos últimos años “vai condicionar e marcar o gasto noutras áreas”, especialmente en la de inversiones reales, apuntó Lendoiro.



Así, además del incremento del 175% de la factura eléctrica, el Concello tendrá que asumir el próximo año el aumento del 47% de la factura de Sogama y pagar un 42% más por la limpieza de los colegios, 60% a mayores por el servicio de la perrera municipal, otro 13% más en el servicio de limpieza de playas, un 181% por el servicio de seguridad de la Unidad de Conductas Adictivas o un 37% a mayores por los servicios de telefonía e internet.



“Só os contratos teñen un incremento superior aos 2,2 millóns de euros”, explica el regidor, algo “insólito” en la gestión municipal lo que deja “pouca marxe” para ajustar el resto de las partidas. Con el coste de los servicios al alza, el capítulo de gasto corriente se dispara hasta los 17,4 millones de euros, es decir, más de 2,5 millones por arriba que en 2024.



No obstante, asevera Lendorio que “aínda dentro deste contexto, seguimos mantendo as liñas políticas de gasto do goberno”. En este sentido, la concejala destaca que se mantiene el gasto social de 3,8 millones de euros con un incremento en el Servizo de Axuda no Fogar de más de 20.000 euros hasta los 1,9 millones de euros. Además, se destinan más fondos a la dinamización de la economía municipal, la cultura (3,32 millones de euros), el deporte (3,07 millones de euros) y la educación (995.750 euros). Asimismo, se reservan 2,1 millones de euros para apoyar a los agentes sociales con distintas líneas de subvenciones. Para dinamizar al comercio, el turismo, y las pequeñas y medianas empresas se gastará más de un millón de euro y para el fomento del empleo serán otros 692.870 euros.



Por otro lado, casi un tercio del presupuesto se utilizará para pagar al personal municipal, con partidas que suman 10,7 millones de euros, un 2,5% más (372.000 euros).



Al respecto, recordó Lendoiro que este año finalizará el proceso de estabilización del personal funcionario y laboral del Concello y que el próximo año se crearán nuevas plazas para reforzar la estructura organizativa del Concello.



“A pesar desta circunstancia adversa, Carballo segue a mostrar a súa fortaleza económica cunha estrutura de ingresos estable que nos permite equilibrar o gasto, manter os servizos e o gasto social e atender á dinamización dos diferentes sectores da sociedade carballesa”, concluye la concejala. Además, adelanta que “nos recuperaremos un pouco do susto que temos (por la factura del alumbrado) no 2026”, ya que se estima que por la aplicación de los precios de la tarifa eléctrica de este año el Concello pagará en el ejercicio siguiente un millón menos en este concepto.

Ingresos

Respecto a los ingresos, los responsables municipales explicaron que la evolución de los padrones fiscales, así como la revisión de oficio que realizó Catastro y la modificación de algunas ordenanzas fiscales permitirá aumentar la previsión de recaudación para el próximo año. En concreto, los ingresos por impuestos directos (IBI, Impuesto de vehículos, IAE y de plusvalías) suben poco más de un 2%, en tanto que las previsiones de recaudación por el ICIO aumentan en más de un doce por ciento hasta los 450.000 euros por la evolución favorable de la actividad constructiva en el municipio.



Asimismo, por tasas y precios públicos las arcas municipales ingresarán más de 7,5 millones de euros. Al respecto, hay que destacar el incremento de la tasa de recogida de la basura, lo que permitirá recaudar un 49% más por el servicio a las viviendas y 20.000 euros a mayores por lo que pagan los comercios. En esta misma línea, la modificación fiscal y el aumento de los abonados a las instalaciones y actividades deportivas permitirá al Concello ingresar más de 234.000 euros a mayores que este ejercicio.



También aumentan las transferencias corrientes de otras administraciones hasta los 15,6 millones de euros. Solo de los tributos del Estado el Concello ingresará casi diez millones de euros, a los que habrá que sumar los 2,5 millones del POS (de los que 1,9 millones se destinarán a pagar gasto corriente y 266.000 euros para inversiones), y las transferencias de la Xunta.



“As previsións de ingresos son tremendamente axustadas”, destaca Ferrero, que recuerda que es a partir de las previsiones de recaudación que hacen los técnicos municipales que se ajusta el gasto y no al revés “como fan outros concellos”. De esta forma se da “confianza e seguridade que se poden facer as cousas”.