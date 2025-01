Carballo fomentará el uso de vehículos limpios con más puntos de recarga y medidas fiscales

El Concello de Carballo tiene previsto poner en marcha en los próximos cuatro años toda una serie de medidas para promover la movilidad sostenible y la transición hacia vehículos limpios en el ámbito local. Estas iniciativas están contempladas en la nueva estrategia de movilidad y se centran en la instalación de nuevos puntos de recarga eléctrica, la implementación de incentivos fiscales para los vecinos que adquieran este tipo de coches y la renovación de la flota municipal con vehículos más sostenibles.



Actualmente, Carballo dispone de un único punto de recarga eléctrica de carga lenta, ubicado en la rúa Enrique Sánchez, que fue el primer punto de recarga público que se instaló en la Costa da Morte. Aunque el uso de vehículos limpios y de estos puntos de recarga existentes es bastante escaso en el municipio por el momento, la estrategia reconoce que el parque automovilístico local está evolucionando hacia tecnologías más limpias, por lo que plantea la ampliación de esta infraestructura con tres nuevos puntos de recarga rápida que permita a los conductores recargar sus vehículos en distintos puntos estratégicos de la localidad.



Tal como señala la estrategia, “a dispoñibilidade dunha infraestrutura de recarga pública para vehículos eléctricos é un aspecto clave na promoción dunha mobilidade máis limpa e sostible. Sobre todo, a rede pública de recarga permite dar cobertura de carga a todas aquelas persoas que non poden recargar o seu vehículo no seu domicilio, no seu centro de traballo, ou en calquera outro punto da cidade. Por iso, o desenrolo dunha rede pública de recarga en Carballo suporá unha oportunidade de fomento do cambio de flota de vehículos cara modos máis sostibles non baseados en motores de combustión”.



Para ampliar esta red se empezará invirtiendo unos 90.000 euros en estos tres nuevos puntos de recarga que estarán ubicados en áreas clave como instalaciones públicas, el centro urbano, la estación de autobuses y el polígono industrial de Bértoa. Además, se espera integrar puntos de recarga en zonas de estacionamiento regulado y en paradas de taxi, atendiendo a aquellos usuarios que no pueden recargar sus vehículos en sus domicilios o lugares de trabajo.



Este proyecto busca facilitar la adopción de coches eléctricos y reducir las emisiones de gases contaminantes, cumpliendo con el objetivo establecido en el Marco de Acción Nacional de disponer de al menos un punto de recarga por cada diez vehículos eléctricos en circulación. Para financiar estas medidas, la municipalidad apunta a subvenciones estatales con las que se podrían financiar hasta un 40% de la actuación.



Otra de las medidas destacadas para fomentar la transición hacia una movilidad más limpia en Carballo es la promoción de la adquisición de vehículos sostenibles mediante incentivos fiscales. Aunque el Concello de Carballo ya aplica bonificaciones en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para vehículos de bajas emisiones, la estrategia amplía estas políticas a otros impuestos y tasas municipales.



Por ejemplo, se propone incluir exenciones o bonificaciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas para empresas con flotas cero emisiones y en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para construcciones realizadas con vehículos sostenibles. Asimismo, se facilitarán descuentos en licencias de taxi, licencias urbanísticas y en tasas de estacionamiento en zonas reguladas.



Para maximizar el impacto, se lanzará una campaña informativa que explicará las ayudas estatales y autonómicas disponibles, destacando que “reducir o custo e a carga fiscal sobre os usuarios actuais e potenciais de vehículos eficientes considérase, polo tanto, un pilar básico para o seu proceso de penetración”.

Flota municipal

El Concello carballés también dará ejemplo mediante la renovación de su flota municipal. En este sentido, el gobierno local se compromete a sustituir progresivamente los vehículos actuales por modelos eléctricos, híbridos o de hidrógeno, buscando actuar como ejemplo de buenas prácticas en movilidad sostenible.

Según la estrategia de movilidad carballesa “a nivel municipal, preténdese que, ante a necesidade de renovación da flota, se vaia incorporando unha porcentaxe, cada vez maior, de vehículos cero emisións, principalmente de tracción eléctrica”.



Esta renovación incluye vehículos de la policía local y de servicios municipales, así como una evaluación medioambiental en los procesos de contratación pública relacionados con el transporte. Además, se priorizará la contratación de empresas que utilicen vehículos limpios en servicios subcontratados como limpieza viaria o recogida de residuos. En caso de implementar un sistema de transporte urbano en el futuro, este deberá incorporar vehículos eléctricos o híbridos.



Estas medidas responden a una estrategia nacional y europea que apuesta por la descarbonización del transporte. Carballo no solo aspira a cumplir este objetivo, sino también a posicionarse como un modelo de movilidad sostenible, integrando acciones locales con un impacto global.