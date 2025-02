Carballo, cuna de mujeres "guerrilleiras e investigadoras"

As mellores mulleres, as máis guerrilleiras e as mellores investigadoras están en Carballo”. Con estas palabras comenzaba el concejal de Innovación, Iván Andrade, su discurso este sábado en la inauguración de la exposición “Mulleres guerrilleiras: investigadoras de Carballo”, que se podrá ver en la calle Coruña hasta el 8 de marzo, el Día da Muller. Además, el día 11 de febrero se conmemora el Día da Muller e a Nena na Ciencia, de ahí la elección de estas fechas simbólicas.



Iván Andrade destacó que en esta muestra se eligieron a 21 carballesas, aunque en realidad podría haber muchas más porque la lista de mujeres que destacan en diferentes ámbitos es muy extensa. “Quedaríanos corta a calle Coruña e habería que ir á Gran Vía”, bromeó el edil.



El principal objetivo de la iniciativa es poner en valor el papel de la mujer en la ciencia y en sus diferentes campos de investigación. En cada uno de los paneles aparece una pequeña biografía de cada una de ellas y responden a la pregunta de sobre qué investigarían en Carballo, de tener la oportunidad para ello. “E a mitade investigarían sobre o pan”, indicó Andrade. También aparece en los paneles un “xen” que acredita que tienen “xenética de Carballo”, añadió el edil.



Algunas de las protagonistas de la exposición también participarán en el Point of Science, que cumplirá su segunda edición. Además, el próximo 22 de febrero acudirán a Carballo los miembros del comité para seguir avanzando en esta iniciativa.



En el acto de inauguración participaron 15 mujeres que forman parte de la exposición. Desirée Domínguez Pallas, directora del Archivo Histórico de la Universidade de Santiago de Compostela, agradeció al Concello de Carballo esta iniciativa y mostró su “orgullo” por formar parte del cartel con el resto de mujeres. Además de destacar de la importancia de incentivar las vocaciones científicas, reconoció que es importante trabajar igualmente en el ámbito de las ciencias sociales, que cada vez tienen más importancia.

Promover la igualdad



Su compañera Verónica Bolón, ingeniera y estudiosa en el ámbito de la inteligencia artificial, también agradeció al Concello por visibilizar el trabajo de las mujeres, algo que, precisó todavía es muy necesario en todos los ámbitos. Bolón recordó que aparte de Marie Curie apenas suenan más nombres de científicas y en la Real Academia de Ciencia Española solo aparecen un 4% de mujeres, de ahí que quede mucho trabajo por hacer. “Oxalá haxa unha nova xeración de investigadoras e non teñamos que celebrar este día”, matizó.

María Andrade, investigadora en Sociología Urbana y de la Cultura, subrayó dos palabras en este campo, la visibilización del trabajo y la inspiración, además de reivindicar el trabajo colectivo que hay detrás.

Para el alcalde, Evencio Ferrero, es “moi relevante” que un pueblo pequeño como Carballo tenga tantas mujeres destacadas en el campo de la investigación, por lo que aboga por poner en valor su trabajo y seguir avanzando en la igualdad.



Las mujeres “guerrilleiras” e investigadoras que aparecen en la muestra son María Andrade, Pepa Arán, Marga Barral, Verónica Bolón, Teresa Búa Zaché, Lucía Díaz, Desiréé Domínguez, Gloria María Fraga, María Gómez, María José Lema, Sonia Mosteiro, Lara Pallas, Karina Pombo, Olalla Rama García, Jéssica Rodríguez, Patricia Seoane, Eva María Souto, Lucía Tasende, Xanel Vecino, María Vilanova y Alba Vilariño Porteiro.