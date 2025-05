Buscan a los asaltantes que maniataron a un vecino de Sofán para robarle en su casa

Un vecino de la parroquia carballesa de Sofán fue objeto de un asalto en su domicilio por parte de cuatro individuos que están siendo buscados por las fuerzas de seguridad. Los hechos se produjeron sobre las 22.00 horas del pasado martes, cuando alguien llamó al timbre de la vivienda y el hombre, un septuagenario que se encontraba solo, abrió sin sospechar lo que le esperaba.



“Entraron e preguntáronlle, que prefiere, que o atemos ou que lle deamos unha malleira? El preferiu que o ataran”. Así relata en declaraciones a la TVG lo sucedido la cuñada de la víctima, que fue la primera en auxiliarlo. “Eran uns mozos altos, delgados, falaban galego e ían coa cabeza descuberta, pero el mesmo lle dixo á Garda Civil que non podía identificalos”, añade la cuñada.



Los delincuentes ataron al hombre de pies y manos y le taparon la boca con una cinta, tras lo cual procedieron a revolver toda la casa. “Removéronlle todo, a roupa, levantaron sofás, alfombras, cortáronlle o colchón, separaron a neveira... todo, todo”, explica la cuñada sobre lo sucedido.



Una vez que se fueron los delincuentes, el hombre tardó dos horas en poder liberarse los pies y, como pudo, llegar a casa de su hermano, que linda huerta con huerta. “Xa o vimos atado e traía as mans inchadísimas e negras, sen circulación. Cortámoslle as bridas”, aclara la cuñada.



La hermana del atacado también relata lo sucedido en declaraciones a la TVG. Según señala, el hombre le dijo a los ladrones que el dinero que tenía estaba en el bolsillo del pantalón. Ellos le preguntaron por el joyero y les dijo que estaba encima de la mesilla de noche y que se llevaran todo lo que quisieran. Al parecer, los ladrones buscaban la caja fuerte. “El non ten caixa forte, nin tiña cartos na casa, só os que levaba no peto”, explica la hermana. “Tiña a súa cadea, andaba co reloxo ou coa pulseira. Con ouro andaba e cos cartos á vista tamén”, añade la hermana.



La familia cree que los ladrones llevaban días controlando los hábitos de la víctima. La Unidad de Patrimonio de la Guardia Civil investiga el suceso.