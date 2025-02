La ANPA del Bergantiños invita al titular de Educación a visitar el centro

La ANPA A Granxa del CEIP Bergantiños de Carballo presentó ayer en registro una carta dirigida al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en la que lo invitan a visitar el centro para que compruebe personalmente que el alumnado con necesidades educativas no está atendido como es debido a la falta de docentes especialistas. Las familias también solicitan una reunión con él para solucionar este problema de una vez por todas y conseguir que los escolares tengan una educación de calidad. Junto con la carta aportaron 1.700 firmas de familias y vecinos que avalan sus reivindicaciones.



En el escrito la ANPA insiste en el elevado porcentaje de alumnado con necesidades educativas, 180 de los 575 que hay en el centro. Además, recuerdan que todas sus peticiones fueron desatendidas hasta ahora desviando el principal debate, la necesidad de más docentes especialistas para atender a todo el alumnado.

Las familias niegan que se hablase de masificación en algún momento y reiteran que los especialistas de Audición y Lenguaje (AL) y Pedagogía Terapéutica (PT) que hay en el centro no son suficientes, puesto que por un lado se han disminuido las horas lectivas y por otro ha aumentado el número de alumnos que precisan esta atención.



Insisten en que el profesorado no cuenta con disponiblidad horaria para atender a estos escolares debido al elevado número que hay. Las familias reprochan que la única respuesta de la Xunta sea que este colegio está por encima de los docentes que le corresponden por catálogo, ya que corresponde a una normativa obsoleta del año 2007, “cando a diversidade e necesidades específicas do alumnado nin se achegaban á situación actual”.



En la carta afirma afirman que en estos momentos hay siete alumnos sin ninguna competencia lingüística en castellano ni en gallego, por lo que lamentan que no se asignase un grupo de adquisición de lenguas para ellos. “¿Que facemos co alumnado NEAE, identificado como tal polo equipo de orientación que non está a recibir o apoio educativo que precisa?”, se preguntan.



Así, la directiva de la ANPA invita al conselleiro a que visite una clase cualquiera del centro, “con 24 ou 25 alumnos, cun rapaz que non fala nin comprende os nosos idiomas, varios con TDAH e non poucos con necesidades específicas”.

Una veintena de personas acude este miércoles al Parlamento

La situación del colegio Bergantiños volverá a debatirse este miércoles en el Parlamento gallego. La diputada socialista Patricia Iglesias preguntará si la Consellería de Educación tiene previsto atender estas reivindicaciones de las familias lo antes posible. Para seguir el debate en directo en la cámara gallega acudirá una delegación de Carballo, una veintena de representantes de la ANPA con sus hijos.