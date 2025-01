La producción de semilla de molusco genera un intenso debate parlamentario

El Parlamento gallego fue este martes el escenario de un intenso debate sobre el futuro del sector marisquero en Galicia. Los grupos políticos discutieron sobre las estrategias para regenerar los bancos marisqueros, garantizar el suministro de semilla y mejorar las condiciones laborales de los mariscadores, poniendo de manifiesto diferencias sustanciales en sus propuestas.



El portavoz de Pesca del PSdeG, Julio Abalde, acusó al Partido Popular de rechazar la creación de una red pública de plantas de producción de semilla de moluscos. Según Abalde, esta red sería esencial para garantizar el suministro adecuado a las cofradías y afrontar la creciente demanda de semilla en el mercado. “Apostan claramente pola privatización”, lamentó el diputado, refiriéndose a la enmienda del PP que sustituyó la propuesta original de los socialistas por un modelo que financia iniciativas privadas.



Abalde denunció que esta postura supone poner al servicio del sector privado los recursos y conocimientos de instituciones públicas como el CIMA y Redemar, lo que, a su juicio, beneficia exclusivamente a las empresas privadas en lugar de al conjunto del sector. Además, criticó que el PP no considere prioritaria la recuperación de la planta de semilla de Camariñas, que en su momento fue un referente y que ahora, según el socialista, está en ruinas por decisiones de gestión del gobierno popular. “Ao PP o público non lle gusta”, concluyó, insistiendo en la necesidad de apostar por un modelo público que garantice la sostenibilidad del sector.



Por su parte, Paula Mouzo, diputada camariñana del PP, defendió la actuación de la Xunta y destacó la nueva línea de ayudas que se pondrá en marcha para impulsar criaderos de bivalvos en las rías gallegas. Mouzo subrayó que estas ayudas estarán dirigidas a operadores privados que quieran instalar nuevas plantas de producción de semilla autóctona y estirpes más resistentes a los cambios de salinidad, con el objetivo de regenerar los bancos marisqueros y fomentar la sostenibilidad. “A semente será máis necesaria que nunca nos próximos meses e anos para rexenerar os nosos bancos marisqueiros e que volvan a ser ricos en produción”, aseguró.



La diputada también destacó el éxito del minicriadero experimental de Camariñas, que permitió producir más de 1,6 millones de unidades de almeja babosa y más de 6 millones de unidades de almeja japonesa. Sin embargo, lamentó que la intención de la Xunta de que este proyecto fuera gestionado directamente por el sector no prosperara. “Queremos impulsar criadeiros de bivaldos non só en Camariñas, como piden os grupos da oposición, senón ao longo de toda a xeografía das rías galegas, e facelo ademais da man do sector”, afirmó Mouzo, señalando que la nueva línea de ayudas permitirá extender esta experiencia a otros puntos de Galicia.

BNG

El debate también incluyó la intervención del BNG, cuyo diputado Óscar Insua centró su discurso en la necesidad de modificar el Decreto 15/2011 para incluir el uso del buceo con suministro de aire desde superficie como técnica autorizada para la extracción de moluscos bivalvos. Insua destacó que esta petición lleva años siendo demandada por los mariscadores, especialmente en localidades como Fisterra, donde las características del terreno y la profundidad de los recursos marisqueros dificultan el uso de técnicas tradicionales como el raño.



Según el diputado nacionalista, el buceo con suministro de aire desde superficie no solo mejoraría las condiciones laborales de los mariscadores, sino que también permitiría una explotación más sostenible y respetuosa con el medio marino, al facilitar la selección de los moluscos que cumplen con las tallas mínimas.



“Aquí fai falta menos Sabor a Mar e máis Saber de mar!”, exclamó Insua, instando al gobierno autonómico a escuchar a los mariscadores y atender sus demandas. No obstante, la propuesta del BNG no salió adelante debido a los votos en contra del PP. “Só hai que modificar o decreto, e vostedes que son expertos en modificar a normativa, por que non permiten esta reforma?” concluyó, lamentando que el gobierno gallego no dé respuesta a una reivindicación que, según él, es clave para el futuro del sector.