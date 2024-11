El PP reúne en Camariñas a sus representantes para fortalecer el contacto con los vecinos

El presidente provincial del PP Diego Calvo, reunió el pasado jueves en Camariñas a alcaldes, portavoces, concejales y colaboradores de toda la comarca de la Costa da Morte. Esta cita tuvo como objetivo conocer de cerca las necesidades y problemas de los vecinos de la zona, en un esfuerzo por “seguir ao pé” y fortalecer la relación entre el partido y los ciudadanos.



Calvo destacó la importancia de este tipo de encuentros, subrayando que “para nós é fundamental poder escoitar a todo o mundo, e non so aos alcaldes e aos portavoces. É a única maneira de estar ao tanto do que sucede nos vosos concellos e é a mellor forma de poder acertar coas decisións que teñamos que tomar”. Acompañado por Evaristo Ben, secretario general, y Gonzalo Trenor, vicesecretario de Organización y Territorio, Calvo insistió en que estos encuentros permiten al PP estar en sintonía con las realidades locales.



Durante su intervención, el líder provincial del PP recordó que su formación es la única que cuenta con representación en todos los ayuntamientos de la provincia. Además, insistió en la necesidad de seguir expandiendo el partido de cara a las elecciones municipales de 2027. “Temos que seguir crecendo e debemos seguir preparándonos para os retos que temos por diante”, señaló, destacando la importancia de contar con los mejores equipos para afrontar los desafíos futuros.