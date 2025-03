A Mostra do Encaixe de Camariñas busca voluntarios

A XXXIV Mostra do Encaixe de Camariñas acaba de abrir as inscricións para formar parte do grupo de voluntariado desta cita. As persoas interesadas en formar parte da organización poden chamar ou enviar unha mensaxe de Whatsapp ao teléfono 653 26 55 29 ou por correo electrónico ao enderezo dolores.lema@camarinas.net.





O voluntariado é parte viva dunha Mostra do Encaixe Deputación da Coruña que este ano se celebrará do 16 ao 20 de abril de 2025, en Semana Santa.





A directora da Mostra, Dolores Lema, subliña o relevante papel das voluntarias e voluntarios, “alma da nosa Mostra do Encaixe Deputación da Coruña, imprescindibles cada ano non só para que todo saia a pedir de boca, senón tamén para crear un espírito de grupo imposible sen eles e elas; témoslles moito que agradecer”.