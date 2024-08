Intenso debate en el pleno de Camariñas por la gestión del SAF

El pleno municipal de Camariñas, celebrado el miércoles, vivió un intenso debate en torno a la propuesta de rescindir el contrato con la empresa que gestiona el Servizo de Axuda no Fogarr (SAF). El equipo de gobierno socialista había llevado una propuesta para rescindir el contrato debido a las reclamaciones de las trabajadoras del servicio por sus condiciones salariales, propuesta que finalmente fue retirada del orden del día por no conseguir la unanimidad debido al anuncio de abstención del PP.



La portavoz popular, Paula Mouzo, explicó que su abstención se debía a la falta de claridad en la propuesta presentada por el gobierno local. Mouzo señaló que “este goberno con maioría absoluta, que non conta para nada coa oposición, quere que a oposición lle saque as castañas do lume”. Sobre la decisión de retirar la popuesta, la popular destacó que “o planteamento é curioso. Ou unanimidade ou nada. Vai facer así con todos os puntos que traiamos o pleno ou solo neste caso para buscar unha excusa?”.



También expresó preocupación por la situación de las trabajadoras del SAF y criticó al gobierno por no haber encontrado una solución antes. Criticó que “temos un goberno que trae unha proposta a pleno que nin eles mesmos saben o que van a votar”. Además, lamentó que, a pesar de las repetidas menciones en los plenos y los medios sobre los “famosos pliegos para o SAF”, no se haya visto progreso alguno.



Por su parte, el BNG se mostró dispuesto a apoyar la propuesta de rescisión y expresó su solidaridad con las trabajadoras del SAF, quienes, según indicó el portavoz Xurxo Rodríguez, no están recibiendo los salarios estipulados por el convenio. El nacionalista criticó tanto la abstención del PP como la decisión de la alcaldesa, Sandra Insua, de retirar el punto del orden del día.