Camariñas urge a la Xunta a mejorar la seguridad de los pasos de peatones en la AC-432 tras el grave atropello de un niño

El Concello de Camariñas envió este jueves un escrito a la Axencia Galega de Infraestruturas de la Xunta solicitando que se mejore, de forma urgente, la seguridad en los pasos de peatones en la carretera autonómica AC-432 a su paso por el municipio. Todo ello tras el grave atropello de un menor en A Ponte do Porto, en el paso de peatones situado en el cruce de la AC-432 en el núcleo urbano de la localidad con las calles Pías y Avenida de Xarás.



El atropello se produjo sobre las 9.15 horas, cerca del colegio, y el menor fue evacuado en ambulancia al hospital con pronóstico grave. Al lugar acudieron Protección Civil, Guardia Civil de Tráfico y 061.



“Este lamentable suceso non é un feito illado; temos constancia de que se produciron outros atropelos en diferentes puntos desta mesma estrada autonómica ao seu paso polo noso municipio, o que evidencia un problema de seguridade viaria que require unha intervención urxente e decidida por parte da administración titular da vía”, señalan desde el Concello. El gobierno local apunta que ante la reiterada demanda vecinal y la preocupación por la seguridad de los peatones, el Concello instaló un badén en uno de los pasos de peatones más próximos al centro educativo de A Ponte do Porte, una medida que fue posteriormente retirada por orden de la Xunta, que además sancionó al Concello por dicha actuación. Por otro lado, en el último pleno el gobierno local presentó una moción pidiendo la mejora de la seguridad en esta vía.



Por ello, el Concello solicita a la Xunta la adopción, a la mayor brevedad posible, de las medidas necesarias para mejorar las condiciones de seguridad de los pasos de peatones de la AC-432 a su paso por los núcleos urbanos. Incide el ente local en la instalación inmediata de una señalización vertical clara y visible para todos los pasos de peatones; en el estudio e implementación de medidas de calmado de tráfico efectivas; y la revisión integral de la seguridad de todos los pasos de peatones existentes en dicha vía, con el objetivo de identificar los puntos críticos.