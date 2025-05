Abre el plazo para participar en el Mercado Medieval de Camariñas

La Asociación de Empresarios de Promoción Turística de Camariñas prepara el Mercado Medieval dentro de la celebración de O Encaixe no Camiño, que tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de julio en el paseo marítimo de la localidad. En el mercado habrá variedad de puestos con ambientación medieval, con música, espectáculos y actividades durante todo el fin de semana. Este año como novedad se incorpora la I Festa do Marisco en colaboración con la Cofradía de Camariñas.



El plazo para participar en el mercado ya está abierto. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 11 de julio y los interesados deberán de aportar una imagen del puesto en la que se vea claramente los productos que se van a ofertar.



La organización aceptará un máximo de 40 puestos para participar en el evento. Una vez aceptadas las peticiones, se deberá de formalizar la inscripción, abonando la tasa establecida de 30 euros.

Los puestos deberán de regirse por las normas de la organización. No podrán superar los cuatro metros de largo y serán adjudicados por la organización. Sólo se permiten productos artesanales. No están permitidos los puestos de comida y bebida, aunque sí lo están los de productos ecológicos y naturales que no se consuman durante el evento.