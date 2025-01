La Xunta amplía la línea de bus de Malpica al instituto de Ponteceso

La Xunta ampliará desde el próximo lunes 13 de enero una línea de autobús al instituto Eduardo Pondal de Ponteceso, que incorpora 16 paradas en el municipio de Malpica. Con la prolongación de la línea que conectaba el centro con el lugar de Cores (Ponteceso), hasta la parada de As Rabuceiras, en la parroquia malpicana de Leiloio, se facilitan los desplazamientos del alumnado de este municipio que estudia en el instituto vecino.



El servicio contará con 16 nuevas paradas en las parroquias de Leiloio, Cambre, Cerqueda, Barizo y Mens. En concreto, a línea realizará en el municipio de Malpica las paradas de As Rabuceiras, A Trémoa, Cambre (igrexa), Loutoño, A Aldeola, Cerqueda, Vilarnovo, A Camuza, Malpica, Ventorrillo, Cancela de Areas, Seaia, Cruce Santo Adrián, Barizo, Porto do Fondo y Mens. Los horarios estarán adaptados a la jornada escolar, sin variar la hora de paso por las paradas de Ponteceso.

Así, la línea desde el instituto hasta As Rabuceiras contará de lunes a viernes en temporada lectiva con un servicio que saldrá hacia el centro escolar a las 8.00 horas y otro de vuelta a las 14.10 horas. El lunes por la tarde habrá servicios de ida y vuelta a las 15.45 horas e a las 18.05 horas al haber clases de tarde.



El alcalde, Eduardo Parga, agradeció estas mejoras de la Xunta para facilitar el desplazamiento de los jóvenes con el centro escolar, tras haber reclamado personalmente la adecuación del servicio.