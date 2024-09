La XLII Festa da Pataca vuelve a reunir en Coristanco a millares de personas

El Concello de Coristanco volvió a salir airoso, una vez más, del reto que persigue con la organización de la Festa da Pataca. La cita de exaltación del tubérculo alcanzó este año su 42ª edición y lo hizo atrayendo a miles de personas durante las jornadas del sábado y del domingo.



El objetivo central de promocionar el producto agrario que es señal de identidad del municipio se logró sobradamente con la amplia oferta de actividades programada, en la que volvieron a jugar un papel destacado la gastronomía y los concursos, con mención especial para el de tractores engalanados.



Otra de las novedades de este año fue la reivindicación de la mujer. Muestra de ello fue que por vez primera hubo participación femenina en la yincana de tractores y que la lectura del pregón corrió a cargo del colectivo de Mulleres Pioneiras de Coristanco.



De este selecto grupo forman parte hasta el momento Asunción Antelo, María Castro Romero, María del Carmen Villar, Clarisa Fernández, Lupe Blanco, Trinidad Rodríguez, Loli España, María del Carmen Facal, María Jesús Fernández, Lucía Calvo, María del Carmen Pose, Josefa Abelenda y Delmira Cameán.



En nombre de todas ellas y del resto de mujeres de Coristanco intervinieron Loli España y Lupe Blanco, quienes empezaron calificando de todo un “honor” el hecho de que se pensase en este colectivo para el papel de pregoneras.

Loli España recordó de forma especial a las pioneras ya fallecidas como Asunción Antelo o María del Carmen Villar, pero también destacó las distintas facetas del resto de distinguidas, apuntando que la gran aportación de todas ellas fue que tuvieron que desempeñar tareas que hasta entonces estaban reservadas a los hombres.



De igual forma, tuvo un recuerdo para “as fillas, nais, avoas e netas que nos ensinaron”. Habló así de “mulleres de distintas xeracións, fortes, valentes, adiantadas, empoderadas e orgullosas do que creamos”.



Lupe Blanco

Por su parte, la regueifeira coristanquesa Lupe Blanco, empezó diciendo que la jornada de exaltación de la patata “é a festa máis senlleira de Coristanco” y fue más allá al apuntar que “o acadado ao longo dos anos no extenso mundo da pataca non se podería entender nin existiría se non fose pola labor das mulleres nesta campo e no que nos rodea”.



“Dende a escolla da semente ata a cociña, sempre estivo a man das mulleres presente, e non só nos traballos máis precisos e minuciosos nos que sempre se nos sitúa, senón nos traballos duros e forzosos que moitas realizan”, añadió.



Más adelante describió con precisión el papel de la mujer en las distintas tareas de preparar la simiente, realizar la siembra y la recogida, para lo que “hai que saber andar pola terra, entre regos, e non é tarea fácil!!, si bien, apuntó, la mujer sabe adaptarse al medio y “camiñamos entre regos como nunha alfombra vermella”.



Por último, aludió a la pionera Clarisa Fernández, la hostelera de Casa Sánchez que actuó de pregonera en la pasada edición: “Soubo expresar no seu pregón o ben que a pataca casa con calquera carne ou peixe, e sen darse conta descubriunos o segredo mellor gardado da Casa Sánchez de Silván, a comida é sabedora porque leva pataca da boa!”.

En el centro el alcalde de Coristanco, Juan Carlos García, flanqueado por las conselleiras Ángeles Vàzquez y María José Gómez



El pregón fue muy aplaudido tanto por los presentes como por las autoridades, entre las que figuraban la conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez; el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira; los alcaldes de Xinzo y Vilar de Barrio, Amador Díaz y Manuel Conde; además del alcalde anfitrión, Juan Carlos García Pose.

Al desfile de tractores engalanados también asistió la conselleira Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que luego tuvo que ausentarse. l