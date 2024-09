Vecinos de Entrecruces piden a la Xunta compensaciones por los daños del jabalí en la cosecha del maíz

Los daños de las manadas de jabalí en las cosechas agrícolas están a la orden del día desde hace mucho, aunque en los últimos tiempos parecen haber ido a más, algo que sin duda guarda relación con el incremento del número de ejemplares experimentado por esta especie, a la que cada vez es más frecuente ver merodeando y buscando comida tanto en núcleos rurales como urbanos.



Una de las últimas quejas por los perjuicios económicos que generan estos animales llegan desde el Alta de Entrecruces, en el municipio de Carballo.



Una familia del lugar ha visto como en los últimos días los jabalíes se han cebado, en la doble acepción de la palabra, con una de sus plantaciones de maíz.

La propietaria, Josefina Suárez y su marido Rogelio se quejan amargamente tras perder buena parte de la superficie que habían sembrado, unos cinco ferrados.



“Desta volta o xabarín desfixo boa parte da colleita, porque non é só o que come senón, sobre todo, o moito que destroza”, dice Josefina.



Tanto ella como su marido aseguran que esta situación se viene repitiendo desde hace tres años, aunque en esta ocasión está revistiendo más gravedad que otras veces.



Josefina lamenta también la respuesta que le dieron en un primer momento en la oficina de Medio Rural emplazada en el Fórum de Carballo, a la que acudió la pasada semana para reclamar algún tipo de compensación por los daños.

“Dixéronme que para poder cobrar algo tiñamos que ter o cultivo declarado, cousa que non temos porque nós sementamos só para autoconsumo, para manter as 7 galiñas e os 10 polos que temos no galiñeiro, dados de alta por certo”, explica.



Esta residente en el Alta de Entrecruces cree que se debería dar el mismo trato a toda la gente del campo, tanto si son agroganaderos profesionales como si sólo cultivan, como es su caso, para autoconsumo: “Os pequenos tamén necesitamos vivir como os labradores que teñen moita colleita”, argumenta.



En este punto interviene su marido Rogelio para matizar que el pasado sábado recibieron la visita de un técnico de la Oficina Rural de Carballo, que se desplazó hasta la finca para comprobar el alcance de los daños. “Fun eu ensinarllos e díxome que igual nos daban 200 euros”.

Él no tiene demasiadas esperanzas al respecto y explica el por qué de tal excepticismo: “Fai cousa duns dez anos o lobo matounos, en dous ataques distintos, 8 ovellas, e logo viñeron os de Medio Ambiente e valoráronas en 160 euros, unha auténtica miseria polo que nunca máis quixen ter gando”, recuerda Rogelio.



A la vista de tales antecedentes habrá que ver si él y su mujer no acaban también desistiendo de sembrar más maíz.



Por lo de pronto, han optado por tomar medidas preventivas recurriendo a la sabiduría popular, algo que, al parecer, hasta ahora les está funcionando. “O venres da semana pasada decidín poñer tres radios a todo volume noutros tantos puntos da leira. A primeira noite os xabaríns voltaron de novo, pero desde ese día desapareceron e espero que non volten máis”, señala.



Al matrimonio del Alta de Entrecruces ahora la compensación de 200 euros les hace más falta que nunca, por cuanto a los destrozos del jabalí hay que sumarles los gastos en pilas, toda vez que tiene que renovarlas cada día.



A este remedio casero va a tener que acogerse otro vecino de la parroquia de Entrecruces, concretamente de Vilachán, cuyas fincas también han recibido en los últimos días la visita de los cerdos salvajes.