Rosalía Fernández Rial gana el premio Vidal Bolaño

La escritora carballesa Rosalía Fernández Rial es la ganadora del Premio de textos teatrales Roberto Vidal Bolaño con su obra “Fóra de campo”, que aborda los peligros de las redes sociales entre los más jóvenes. Así lo acordó ayer por unanimidad el jurado.



El jurado destacó la temática de la pieza, ya que, además de tratar sobre los peligros de las redes, alude al poder que ejercen en la creación de la identidad entre la juventud. También subrayó la importancia de otros valores como la sororidad o la detección precoz del acoso. Además, afirma que el mensaje se transmite con lenguaje actual y adecuado al público al que va dirigido.



El jurado de los premios teatrales estuvo formado por el dramaturgo José Luis Baños de Cos, la actriz Ana San Fernando; el profesor y coordinador de los contratos programa de teatro del instituto Ribeira do Louro, Delio García Represas; y Raquel Castro Martínez, que ejerció de secretaria. Los integrantes se reunieron ayer en la sede de la editorial Galaxia y todos coincidieron en que Fernández Rial era la merecedora del primer premio.



El certamen fue convocado por el Concello de Porriño (Pontevedra), el IES Ribeira do Louro (O Porriño) y la editorial Galaxia, con el fin de “fomentar a escrita de textos teatrais dirixido a alumnado de ESO e Bacharelato”. Además, se pretende crear un fondo de textos teatrales susceptibles de ser representados y leídos por alumnado de enseñanza secundaria, y se quiere honrar la figura de Roberto Vidal Bolaño “que tanto contribuiu a engrosar o corpus do teatro galego”, tal como explican los promotores. .

La entrega del premio se celebrará el próximo viernes 24 de mayo en el IES Ribeira do Louro, en O Porriño, a las 19.00 horas.