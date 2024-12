Ricardo Serrano como relevo de Florentino Pérez y Morata al Bergantiños

El Bergantiños FC y la SD Sofán son dos equipos unidos por un convenio de colaboración y desde ayer, Día de los Santos Inocentes, por algo más: las grandes dotes imaginativas de sus dirigentes.

El centenario club carballés aprovechó la citada festividad para anunciar en sus redes sociales la incorporación del ariete y capitán de la selección española, Álvaro Morata, del que dicen que cumple así su viejo sueño de jugar en el Bergan.

Cartel con el que el Bergantños anunció el 'fichaje' de Álvaro Morata

No se quedaron atrás los sofanistas, por cuanto apuntan a su presidente, Ricardo Serrano Tasende, como “sucesor” de Florentino Pérez al frente de la presidencia del Real Madrid. Para Serrano, que ya habría asistido a la presentación de Mbappé en verano, supone también “un soño feito realidade presidir o mellor clube da historia do fútbol do cal son fiel seguidor desde pequeno”.