El PSOE de Malpica acusa el ejecutivo local de despilfarro y descontrol

El PSOE de Malpica se muestra muy crítico con la aprobación en el pleno de la pasada semana de un suplemento de crédito, acuerdo que se tomó con los votos a favor del PP y la abstención del BNG.

“No último pleno aprobouse o enésimo suplemento, empregando 500.000 euros dos aforros do Concello para pagar facturas de traballos ou servicios sen dotación presupuestaria”, explican desde el grupo municipal socialista.



La formación opositora recuerda que desde hace tiempo vienen avisando “desta desfeita económica e non podemos darlle o visto bo ao despilfarro e a falta de control”, además de apuntar que cuando ellos perdieron la Alcaldía quedaban 3 millones de remanente “e agora están levando o municipio á ruina”.



Los socialistas también aprovechan para atacar al BNG, su antiguo socio de gobierno, por permitir con su abstención que el suplemento de crédito saliese adelante. “O BNG sigue exercendo de muleta necesaria para que esas políticas leven, máis cedo que tarde, á intervención estatal do Concello”



“Tachan ós demais”, siguen diciendo en alusión a los nacionalistas, “de demagogos e fan un discurso de cinco folios en contra do proceder do PP, pero, ao final, cando hai que levantar a man para votar e acompañar as palabras con feitos, fáltalles valentía, iso sí que é demagoxia”, dicen.