El PSOE larachés adelanta que enmendará la partida del presupuesto de 2025 destinada a la Policía Local

El grupo municipal del PSOE de A Laracha solicita al gobierno municipal que presente lo antes posibles su proyecto de presupuestos para el próximo año.



La portavoz de la formación, Inés Ramos, dice que la tónica habitual es “aprobalos tarde, mal e arrastro, como pasou cos de 2024”.



También critica que se anunciase “a bombo e platillo que van a ser os orzamentos máis altos dos últimos tempos, xa que, se é así, está claro que será polo sablazo fiscal que sufriron veciños e veciñas nos últimos tempos”.



Ramos aprovecha para anunciar que su grupo presentará una enmienda a la partida destinada a retribuciones del cuerpo de Policía Local y recuerda que la totalidad de sus efectivos están de baja.

Para la edila socialista la clave para solucionar este problema estriba en que se equiparen las condiciones labores y salariales de los agentes con los de otros municipios del entorno.



Inés Ramos vuelve a instar al alcalde para que se siente a negociar con los policías.



“É urxente que se poña solución a esta situación e que, por fin, poidamos ter no ano 2025, xa que no 2024 non foi posible, un servizo de Policía Local digno e de calidade”, finaliza diciendo la representante del grupo municipal socialista.