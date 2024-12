El PSOE de Coristanco acusa al alcalde de negarse a debatir las propuestas de la oposición

El portavoz del grupo municipal del PSdG-PSOE de Coristanco, José Manuel Pérez Abelenda, asegura que el alcalde rechaza “sistemáticamente” que se debatan y se voten las propuestas que los socialistas llevan al salón de sesiones.



Según Pérez Abelenda, tal comportamiento se viene reiterando a lo largo de todo lo que va de mandato, algo que dice no entender por cuanto el PSOE se limitaría a presentar “mocións que van encamiñadas a mellorar a vida dos nosos veciños e veciñas”.

El edil opositor señala que entre las propuestas presentadas y que no superaron el trámite de urgencia al votar en contra el grupo de gobierno, figuraban iniciativas dirigidas a mejorar los accesos a los núcleos de población, la creación de una plaza en Pedrouzo-Xaviña, la instalación de parques biosaludables en Montecelo o el arreglo de caminos.



“Son iniciativas que veñen de necesidades e demandas da veciñanza de Coristanco, pero parece que para o goberno do Partido Popular non son unha prioridade”, se queja el portavoz socialista, que apunta además que “estamos ante unha actitude que compromete o comportamento democrático do noso concello”. l