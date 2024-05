El PSOE carballés llevará a pleno una moción pidiendo una pasarela peatonal para A Milagrosa

El grupo socialista de Carballo se interesará en la próxima reunión ordinaria del pleno de la corporación por el problema de incomunicación que sufren los vecinos de A Milagrosa desde que a principios de marzo comenzaron las obras que obligaron a cortar el puente que enlaza el citado barrio con el centro de Carballo.



El grupo opositor defenderá en dicho pleno una moción en la que propone instar a Augas de Galicia, como organismo que contrató el proyecto de reforma del viaducto, a instalar de manera urgente una pasarela peatonal que acabe con el aislamiento que viven vecinos y comercios de la zona.



Desde el PSOE explican que el problema que supuso para el tráfico el cierre del puente fue resuelto con éxito por el Concello gracias a un “eficiente” plan de movilidad y al “sobresaliente” trabajo de la Policía Local.



Sin embargo, el cierre a los peatones estaría provocando “perdas económicas substanciais” para las empresas del barrio, “non só as situadas na propia ponte senón tamén no resto do barrio e na rúa do Sol, que quedou completamente illada”, dicen.



Desde el grupo socialista recuerdan que sus representantes mantuvieron una reunión con los afectados en la que “puidemos confirmar que unhas 50 empresas e máis de 300 residentes asinaron a solicitude de colocación dunha pasarela temporal que facilite o paso dos peóns na zona da ponte onde se está a executar as obras. Parece que esta é a única solución posible dada a urxencia do problema”, concluyen