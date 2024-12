Muere electrocutado un empresario cabanés cuando trataba de cambiar una bombilla en una farola de Laxe

El empresario cabanés José Mariño Mato perdió la vida en un accidente laboral ocurrida cerca de las 11 horas de la mañana de este viernes en una calle de Laxe.

La víctima, de unos 60 años de edad, trataba de cambiar la luminaria de una farola del alumbrado público de la Travesía Sol, una calle estrecha situada cerca de la iglesia laxense, cuando supuestamente sufrió una descarga que le provocó la muerte.



El malogrado electricista quedó con medio cuerpo colgado sobre la cesta del camión a la que se había subido para realizar él mismo el trabajo aparentemente rutinario mientras un obrero se encargaba del vehículo.

Hasta que se conozcan los resultados de la autopsia, tampoco se descarta que la muerte pudiese deberse a un infarto repentino. De hecho, el fallecido tenía problemas de corazón, por lo que le habían implantado un marcapasos, circunstancia que pudo precipitar su muerte si lo que sufrió fue una descarga eléctrica.



José Mariño deja esposa y una hija. Era el gerente de la firma Instalaciones Eléctricas Mariño, empresa fundada en 1995 y con sede en el polígono de Ponteceso.

A partir de 2010 la firma experimentaría un proceso de expansión internacional que le llevó a abrir delegaciones en países sudamericanos como Brasil y Perú.



José Mariño Trabajó en proyectos de gran calado como el metro de Santo Domingo o la instalación de las catenarias de Renfe. Su empresa llegó a contar con cerca de un centenar de trabajadores hasta que comenzó su declive, supuestamente por un impago millonario tras ejecutar una obra en Latinoamérica.



La noticia de la muerte de José Mariño causó gran conmoción en Bergantiños, en donde era muy conocido.

El alcalde de Laxe, Francisco Charlín, se mostró consternado “pola morte dunha persoa que traballou toda a súa vida e que levaba moitos anos encargándose do mantemento do alumeado público do Concello de Laxe”.



Igual de afectado se mostró su homólogo de Ponteceso, José Manuel Mato. “Estou conmocionado pola noticia. É unha mágoa moi grande porque quedáballe moito por vivir e vaise notar a su falta”.

Mato destacó también su faceta empresarial, “desde a que creou moito emprego”.



José Ramón Pombo, presidente de los empresarios del polígono de Ponteceso, en donde el fallecido tiene tres naves, resaltó su condición de socio fundador de la entidad.

A primeras horas de la noche del viernes los restos mortales de José Mariño todavía no habían llegado al tanatorio San Antonio de Ponteceso en donde serán velados. El acto del sepelio está fijado para las 13:00 de este domingo en la iglesia y el cementario de la parroquia cabanesa de Cesullas, en la que vivía el fallecido y su familia.