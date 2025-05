O IES Agra de Raíces de Cee e o colexio larachés Otero Pedrayo celebran os 50 anos

O instituto ceense Agra de Raíces e o colexio larachés Ramón Otero Pedrayo celebran este fin de semana o medio século de vida con diferentes actividades. No centro ceense xa comezaron onte cunha mesa redonda na Casa da Cultura co título “Un percorrido pola historia do ensino secundario e preuniversitario en Cee e na comarca”, na que interviron Artur Trillo, Sabela Ramos e Laura Suárez, moderada por Pepe Formoso.

Para esta tarde haberá unha conferencia na que participarán antigos alumnos como o exministro Francisco Caamaño; a alcaldesa, Margot Lamela; e o director, Manuel Antelo, entre outros. Tamén haberá música por parte de alumnado do centro.



Na Laracha este celebran por todo o alto o medio século do Otero Pedrayo, con diferentes actividades durante todo o día. A xornada festiva comezará ás 12.00 coa apertura de portas, logo acto inaugural, sesión vermú, comida e diversas actuacións. No acto participará a directora xeral de Innovación da Xunta, Carmen Cotelo Queijo, precisamente, con raíces en Cabovilaño.



Baixo o lema ‘50 aniversario CEIP Ramón Oterro Pedrayo. 50 anos formando futuros, creando recordos e construíndo soños’, a festa reunirá a antigos, alumnos, mestres, familias e traballadores do centro.