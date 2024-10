El Concello de Ponteceso divulga el programa de envejecimiento activo que se prolongará hasta junio

El Concello de Ponteceso pone en marcha una nueva edición de las actividades de envejecimiento activo dirigidas a personas mayores de 60 años, con el objetivo de favorecer la socialización y los hábitos de vida saludables.



La concejala de Servizos Sociais, Marisé Álvarez, y la educadora familiar Loli Blanco, fueron las encargadas de dar a conocer este martes un programa que incluirá talleres de memoria, manejo de móviles, cestería, cuero, manualidades y arreglos florales, entre otras iniciativas.



Las enseñanzas se prolongarán durante dos cuatrimestres, a partir del día 4 de noviembre. Desde este miércoles hasta el 30 de octubre estará abierta la posibilidad de inscripción para las actividades de los primeros cuatro meses.

Puede formalizarse de forma presencial en el departamento de Servizos Sociais o a través de la sede electrónica municipal.



La participación está limitada a mayores de 60 años, aunque, en caso de no cubrirse las plazas, se admitirá a las personas mayores de 55 que se anoten. De haber más demanda que oferta, se efectuará un sorteo público el día 31 de octubre (salón de plenos, 11:00) para adjudicar las plazas.



Los talleres se impartirán, a partir del día 4 de noviembre de forma descentralizada, en lugares como la Casa do Mar de Corme, Corme-Aldea, Edificio das Escolas de Ponteceso, Brantuas, Anllóns, Pazos, Xornes y Tella. Para más información se puede llamar al número de teléfono 881 983 223.



“O noso obxectivo é que as persoas maiores do noso municipio teñan acceso a un programa variado que lles permita mellorar a súa calidade de vida, tanto a nivel físico como emocional, ao tempo que fomentamos as relacións sociais”, dijo la concejala Marisé Álvarez durante la presentación.