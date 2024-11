La comarca se vuelca en la recogida de ayuda para los afectados por la DANA

La Costa da Morte se suma a la oleada de solidaridad que recorre todo el país con los afectados por la DANA, mediante la recogida de alimentos no perecederos (latas de conserva, agua, leche, etc), artículos de higiene personal y doméstica y productos de alimentación e higiene infantil. Para ello, se han establecido puntos de recogida en los diferentes municipios para dar respuesta a las necesidades trasladadas desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias a través de la FEMP.



Los ayuntamientos de la zona organizan la recogida. En el caso de Carballo, las donaciones pueden realizarse en el Fórum o en el consistorio, en horario de 10.00 a 13.00 de lunes a viernes. Se recogerán alimentos no perecederos, productos de higiene y de alimentación e higiene infantil, si bien no se admitirán ropa u otros productos que no sean demandados desde la zona afectada. Además, quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo a través de las ONG Cruz Roja, Cáritas, Mensajeros de la paz, Intermon Oxfam, Banco de Alimentos, Acción contra el hambre o Plan International.



En A Laracha, las donaciones pueden realizarse en el Edificio de Servizos Múltiples a partir del lunes. En el caso de Camariñas, será el Concello el que compre el material necesario y envíe la ayuda en nombre de todos.



Zas ha establecido dos puntos de recogida en sus centros socioculturales: en Zas, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas; y en Baio, de martes a viernes de 15.30 a 20.30. La recogida será durante toda la semana siguiendo las indicaciones de la Federación de Municipios y Provincias de Valencia.



Los vecinos de Laxe podrán hacer sus donaciones en el pabellón municipal de lunes a viernes de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas. Además, en caso necesario, se contará con la colaboración de Transportes Marcos Parga para el traslado del material.



En Dumbría la recogida se hará en el bajo del tanatorio municipal, el lunes y el martes de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00, y el miércoles, de 10.00 a 13.00. Si alguien no puede en este horario, que contacte con el 981 74 40 01.



Mazaricos, a su vez, realiza este domingo recogidas en el polideportivo municipal de 12.00 a 14.00 y mañana de 10.00 a 20.00. En Malpica habrá este domingo una recogida solidaria durante los partidos de fútbol Seaia-Zas (16.30 hora) y Buño-Cerqueda (17.00 horas).



En Vimianzo, los vecinos ya pueden hacer sus donaciones en la nave municipal que hay detrás de la piscina, de 17.00 a 20.00 horas. En caso de que alguien no pudiera acudir en el horario indicado, puede coordinar la entrega llamando al número de teléfono 981 71 60 01. La empresa que se encargará del envió del material a Valencia será Transportes Víctor Domínguez Eiroa, de Calo.



Asimismo, la asociación parroquial de Berdoias (Vimianzo) lleva a cabo una campaña de donación de enseres (ropa, calzado, útiles de limpieza, guantes, etc), alimentos no perecederos y de primera necesidad. Las entregas pueden realizarse de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas en bajo de la casa de Adoración, al lado de la iglesia. La asociación afirma estar desbordada con tanta ayuda recibida y anunció que el martes partirá un furgón con material hacia las zonas afectadas. En el mismo envío irá la ayuda recogida por la parroquia de Cee, que destinó la colecta de ayer para los afectados y durante el fin de semana está recogiendo donaciones a través de la Unidad Pastoral.