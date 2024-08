Carballeira de Zas, Carrilanchas en Caión, Combo en Vimianzo y Rutas do Mar en Muxía, citas del sábado

La Festa da Carballeira de Zas llega a su día grande y se espera una jornada multitudinaria, con una frenética actividad durante toda la jornada. Anoche ya quedaba claro que este festival nunca defrauda y cientos de personas acudieron a los primeros conciertos de esta 39 edición. Artesanía, gastronomía y foliada no faltarán hoy en la Carballeira de Velar.

Las previsiones de altas temperaturas para esta jornada obligarán a buscar una sombra para resguardarse del sol. Guadi Galego y Fanfarria Taquikardia animarán la sesión vermú, y los más pequeños aguardan su turno con A Gramola Gominola. Mientras tanto, mejillones, churrasco, pulpo o pimientos de padrón para llenar el estómago.



A partir de las seis de la tarde comienza la Foliada con las agrupaciones de Churía, Os Petadores, Brincadeira, Pandereteiros O Fiadeiro y Pandereteiras de Xacarandaina, para seguir con la música de De Ninghures. Os do Fondo da Barra, con música tradicional; The O´Reillys and The Paddyhats, con su folk irlandés; Mondra y Storrentos serán los platos fuertes de la noche. Todo presentado por Roy da Costa.



Aunque Zas es el epicentro de la fiesta este sábado, las celebraciones continúan por toda la comarca. En Caión (A Laracha) combatirán las altas temperaturas con la Carrera de Carrilanchas, a partir de las 18.00 horas. El evento está organizado por la Peña Royal, que también prepara la Festa do Mexillón en tierra, a partir de las 20.00 horas.



También en Vimianzo tendrán una jornada muy animada con sus fiestas de verano, y por la noche se espera una gran verbena con El Combo Dominicano, acompañado de la orquesta Principal. La comisión de fiestas, integrada por los jóvenes Dani, Noelia, Marta, María, Pichi, Carmen María y Ana, ultiman los preparativos para disfrutar de la celebración. El jueves ya hubo Prefestas con degustación de choripán, que estuvo muy concurrida.



Las fiestas seguirán igualmente en Buño, con sesión vermú y verbena, y por la tarde, espectáculo de Paco Nogueiras; Verdillo (Carballo) con verbena a cargo de Sinfonía y varios dj; y Sísamo con la Festa do Socio, entre otras. En Muxía empieza el Mercado das Rutas do Mar, y en Cee y Corme, festival de Habaneras.