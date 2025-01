El BNG reclama a la Xunta en la Cámara gallega que haga efectivo este año el rescate de la AG-55

El BNG pedirá en el Parlamento de Galicia a la Xunta que inicie los trámites para hacer efectivo en el año en curso el rescate de la autopista A Coruña-Carballo (AG-55) a fin de “rematar coa discriminación destas zonas con respecto a outras comarcas do país nas que as persoas usuarias non pagan peaxe nas autovías autonómicas”.



Así lo anunciaron los diputados Daniel Pérez y Óscar Insua en una comparecencia de prensa en la que estuvieron acompañados por los responsables comarcas del BNG de Bergantiños y de la Costa da Morte, Xosé Manuel Pose y Xurxo Rodríguez.

Los parlamentarios detallaron que defenderán la iniciativa en la reunión que la Comisión 3ª del Parlamento tiene previsto celebrar este jueves.



También recordaron que en octubre del pasado año el Consello da Xunta acordó recuperar la concesión de cuatro autopistas con peaje en la sombra: Salnés, Barbanza, Ourense-Celanova y Santiaqo-Brión.



“A decisión anunciada polo Goberno galego constitúe pois, un agravio comparativo coas nosas bisbarras, porque excluír a AG-55 do rescate supón manter unha peaxe inxusta e inxustificada”, resaltaron Pérez e Insua, a la vez que aseguraron que la situación “lastra gravemente o desenvolvemento económico e social das comarcas de Bergantiños e a Costa da Morte”.



Los representantes nacionalista argumentaron asimismo que la gratuidad de la AG-55 “é unha demanda histórica e constitúe o único caso dunha infraestrutura que naceu gratuíta para logo converterse de peaxe”.



Por último, anunciaron una ofensiva parlamentaria para pedir la licitación de las obras para prolongar la autovía hasta Cee, así como la puesta en marcha de una campaña reivindicativa sobre la AG-55 y el transporte público de la zona, tanto a nivel institucional como social con diversas movilizaciones.