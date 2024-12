El BNG lleva al Parlamento de Galicia la situación del CEIP Bergantiños

El Grupo Parlamentario del BNG ha presentado en la Cámara gallega una pregunta que deberá ser respondida por escrito y una proposición no de ley instando a la Xunta de Galicia a atender las demandas de la comunidad educativa del CEIP Bergantiños de Carballo.



Los diputados nacionalistas recuerdan que dicho centro cuenta con 575 alumnos y alumnas, y que tanto la dirección como la Anpa le comunicaron a la Consellería de Educación que 20 de esos niños están reconocidos como alumnado con necesidades educativas especiales, al tiempo que 180 disponen de la certificación de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, lo que supone el 35% del total.



“Desde a comunidade educativa denuncian que estas crianzas non están a recibir a atención á que teñen dereito por lei ante a insuficiencia do persoal docente e especialista. Situación agravada polo feito de que neste momento hai 50 alumnos pendentes de valoración por parte da única orientadora do centro”, señalan desde el BNG.

Nueva protesta



Sus representantes acaban pidiendo que se dote al centro de un segundo orientador-a, que se refuerce el equipo de orientación a la diversidad con la incorporación de especialistas en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, que se dote al colegio de un Grupo de Adquisición de Linguas y que se incluya en el PROA+.



Por otra parte, el Anpa llevará a cabo este jueves una nueva protesta a la entrada del colegio, en la que también participará el alumnado.

Será entre las 9:20 y las 9:40 horas y consistirá en un acto reivindicativo de carácter silencioso.