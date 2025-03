Adega no descarta recurrir ante el Constitucional el fallo del TS sobre el parque eólico de Campelo

La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) no descarta impugnar ante el Tribunal Constitucional la reciente sentencia del Supremo en la que daba la razón a la Xunta al anular el fallo del Alto Tribunal de Galicia por el que se paralizaba la tramitación del parque eólico de Campelo, en Coristanco.



La decisión del Supremo se basaba en su consideración de que no hay fragmentación indebida del citado proyecto, posicionamiento que según la Xunta “abre la puerta” a levantar las paralizaciones que pesan sobre otros 64 proyectos de este tipo.



Sin embargo, para Adega el posicionamiento del TS “lonxe de abrir un camiño para a solución do conflito social e xurídico existente actualmente en Galicia en relación coa pretendida implantación masiva de eólicos, ratifica que haberá que determinar caso por caso a suficiencia ou insuficiencia das avalacións ambientais practicadas”.



Para la entidad ecologista la sentencia del Supremo “non avala en absoluto o proceder administrativo da Xunta de Galicia, senón que se limita a ratificar a necesidade de acreditar efectivamente que, como consecuencia da fragmentación material dos proxectos, a avaliación ambiental executada non resultou nin acaía nin suficiente”.



La representación procesal de Adega solicitó ante el TS la suspensión de la votación y del fallo sobre el recurso presentado por la Xunta y Greenalia, petición que no fue atendida, por lo que Adega reitera “a existencia de coincidencia parcial entre as cuestións obxecto do recurso de casación (presentado por la Xunta y Greenalia) e as presentadas polo TSXG ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea”.



Por ello, entienden que el futuro pronunciamiento de la Sala europea al respecto de la cuestión prejudicial “pode conlevar outro elemento de distorsión e de confusión no panorama eólico de Galicia, singularmente afectado pola inseguridade xurídica”.