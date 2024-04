Pedro Sánchez y todos sus muchos asesores decidieron reflexionar

Las calles de este nuestro país no se llenarán en esta ocasión de pancartas y banderolas pidiendo “¡Sánchez, quédate!” Para nada, incluso sería conveniente que reflexionase de verdad él, sus asesores, oposición y sociedad en general. Lamentablemente, forma parte de una estrategia de Moncloa. Los móviles de los dirigentes socialistas tienen orden directa de #YoConSanchez o algo así, pobre del que no lo haga. Pero sí que hay que darle la razón a Sánchez. Necesitamos reflexionar y calmar un poco el insulto gratuito y, ya puestos, no meter en el fango a los familiares. Cierto es que la mujer del presidente no tiene necesidad de meterse en ‘cosas extrañas’ y debería de actuar con prudencia. Ojalá haya reflexión.